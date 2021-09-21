В церковном календаре этот праздник отмечается 21 сентября.

О событии, в честь которого установлено празднование, известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Согласно данному рассказу, у благочестивой семейной пары из Иерусалима – Иоакима и Анны – долгое время не было детей. Однажды в большой праздник Иоаким пошел в храм принести Богу жертву, но первосвященник ему отказал. В то время еврей, не имеющий детей, был в презрении у других, так как это считалось великим наказанием Божиим за грехи.

В скорби Иоаким удалился в пустыню для молитвы, а его жена осталась дома в одиночестве и тоже усердно молилась. Она дала обещание отдать дитя на служение Господу, если ему угодно будет услышать их молитву. В это время им обоим было видение ангела, возвестившего, что «Господь внял молитве твоей…» После этого благовестия супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима.

И чудо свершилось. За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне великую радость – под конец их жизни у них родилась дочь. По указанию ангела супруги нарекли девочку Марией, а когда ей исполнилось три года, привели ребенка в храм и посвятили Богу.

Елена ДОРОШКО