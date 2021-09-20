Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в СП «АМИПАК» ОАО.

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Так, было установлено, что постоянное место для проведения сварочных работ на участке изготовления и ремонта оснастки не отгорожено перегородкой из негорючих материалов высотой не ниже 1,8 метра от производственной площади участка, в материальном складе в месте хранения масел отсутствует сорбент на случай растекания масла, в цехе печати и клеевого ламинирования не обеспечено плотное закрывание противопожарных и дымонепроницаемых дверей.

Так же был проведен мониторинг ООО «Эмерком Ю.А.» в части качества ТО и Р установок пожарной автоматики в СП «АМИПАК» ОАО. Было установлено, что не обеспечена работоспособность установок пожарной автоматики (на посту охраны, в светозвуковом устройстве АСМ-04, слабый сигнал динамика).

Руководителям вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.