Работниками инспекции надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены надзорно-профилактические мероприятия религиозных объектов.

Все здания религиозного культа – храмы и церкви, мечети и монастыри – имеют пожароопасные предметы в обиходе: в процессе проведения богослужений используются зажженные восковые и парафиновые свечи, наполненные церковным маслом лампады, подсвечники. Особенностью церковного имущества является его принадлежность к особо охраняемым историческим и культурным ценностям. Возгорание в церквях – явление, к сожалению, нередкое и часто происходит из-за игнорирования правил пожарной безопасности прихожанами, церковными служителями.

Проводя мероприятия, спасатели особое внимание акцентировали на исправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, содержание путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, знание порядка действий работников в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, умение применять первичные средства пожаротушения.

По окончании мониторинга было проведено общее собрание работников церквей, на котором проведен инструктаж по правилам пожарной безопасности, а все желающие смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы от работников отдела. Главная задача для инспекторов МЧС: не наказать, а не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и причинения материального ущерба.

По итогам проведенных мероприятий руководителям культовых объектов вручены рекомендации об устранении выявленных нарушений.