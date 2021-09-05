Газовики – особая категория людей, особая специальность, требующая высокой организованности и профессионализма. Среди тех, благодаря кому в наши дома и квартиры поступает газ, мастер участка по эксплуатации газораспределительных систем филиала

ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевского РГС Александр Семенов.

– В апреле 2005 года пришел на работу в горгаз. Начинал с должности слесаря по ремонту и обслуживанию наружных газопроводов, а через год стал машинистом экскаватора. Одновременно с этим поступил в Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого на специальность «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Восемь лет я трудился на экскаваторе, а потом освободилось место мастера участка по эксплуатации газораспределительных систем – и мне предложили попробовать себя в этой должности, – делится Александр Николаевич.

Как отмечает наш собеседник, работники горгаза ежедневно трудятся для создания комфорта и безопасности населения. Их работа заключается в обеспечении поставки газа в каждый дом в безаварийном режиме, без утечек. Возможно, она незаметна простому обывателю, поскольку с газовиками они встречаются крайне редко. В домах они появляются, когда нужно, например, обслужить газоиспользующее оборудование или проверить показания счетчиков. Тем не менее, самый большой и ответственный участок работы – поддержание в исправном состоянии сетей газоснабжения, газоиспользующего оборудования, через которое газ поступает в квартиры и дома. Вся система газового оборудования находится под их постоянным контролем.

Безусловно, любая профессия откладывает свой отпечаток на человека. По мнению Александра Семенова, быть газовиком – это прежде всего большая ответственность, но за 16 лет работы в отрасли он ни разу не пожалел, что когда-то кардинально сменил вид деятельности.

– Считаю, что каждому человеку свойственно постоянно учиться чему-то новому и совершенствоваться в профессиональной деятельности. И я в этом случае не исключение, ведь прогресс не стоит на месте, появляются новое оборудование и новые формы работы. Но одно остается неизменным – мы делаем все от нас зависящее, чтобы населению района жилось комфортно. На Будакошелевщине уже много населенных пунктов, где люди пользуются природным газом. Согласитесь, хорошо, когда в холодное время года, придя домой с работы, не нужно думать, как растопить печное оборудование или паровой котел. Простым нажатием кнопки запускаешь газовый котел и наслаждаешься теплом. Да и простое приготовление пищи без газа в наше время сложно себе представить. В каждом доме есть газовые плиты, за исправностью которых мы также следим. В этом и заключается наша работа, – поделился Александр Николаевич.

Не могу не отметить, что Александр Семенов не только отличный специалист и профессионал в своем деле – он активно участвует в общественной жизни города и района. Ни одно массовое мероприятие на Будакошелевщине не обходится без его участия. Будь то вело- или автопробег, спортивные или патриотические мероприятия, он всегда с четью на них представляет свою организацию.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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