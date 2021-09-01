С 1 сентября 2021 года открывается охота на бобра и выдру.

Разрешена добыча животных любого пола и возраста ружейным (с подхода, из засады) и безружейным способами. Охота разрешена круглосуточно, однако в темное время суток охотиться ружейным способом можно только в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.

При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В каждом таком случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки – указать вид животного (норка американская или ондатра) и дату его добычи (дату обнаружения в ловушке). Если в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или краснокнижник, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.

Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта 2022 года.

С 4 сентября будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку. Охотиться на этих птиц можно также без ограничений по полу и возрасту, но лишь в светлое время суток. Способы охоты: ружейный (с подхода, из засады) с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, охотничьих собак (легавых, спаниелей, ретриверов); безружейный – с помощью ловчих птиц. Охота продлится по второе воскресенье декабря.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ