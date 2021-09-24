При этом вакцинированные люди, как правило, не попадают в реанимацию. Об этом и многом другом в нашем интервью с главным государственным санитарным врачом Буда-Кошелевского района Сергеем Антоновым.

– Действительно ли вакцинация защищает от осложненного течения и есть ли случаи заболевания после вакцинации?

– Да, случаи заболевания после вакцинирования есть, но даже первый ее компонент защищает от осложнений. Течение заболевания у этих пациентов проходит в легкой или средней степени тяжести. Как правило, они не попадают в реанимацию.

– Особой группой риска первоначально считали людей за 65. А теперь?

– Если раньше говорилось о том, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для лиц старше 60 лет, то сегодня в группу риска также попадают молодежь и беременные женщины. Поэтому сегодня остановить распространение инфекционного процесса, чтобы снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, можно только вакцинацией.

Кроме того, совпадение определенных факторов – сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года – может создавать предпосылки для усугубления этой ситуации в конце сентября – начале октября. И если в августе в районе было 2-3 случая выявленных больных коронавирусной инфекцией в день, то на текущий момент их уже более 10.

В настоящее время помощь ковидным пациентам оказывается в инфекционном и гинекологическом отделениях, но уже идет подготовка к перепрофилированию терапевтического и хирургического.

– Какие вакцины доступны сегодня?

Это китайская SARS-CoV-2 («Vero Cell») и российская Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). На сегодняшний день первую дозу препарата в районе получили 6 410 человек, 5 595 привились уже двумя компонентами.

– Можно ли заболеть COVID-19 из-за введения одного или двух компонентов вакцины?

– Лица, получившие вакцину, не могут заболеть COVID-19 или выделять вирус вследствие введения вакцины, так как в ней отсутствует живой вирус. Учитывая, что после введения первой дозы вакцины организму требуется время для выработки специфического иммунитета, можно заразиться вирусом в дни после вакцинации и в дни, предшествующие вакцинации. Полноценная защита формируется у 92% привитых через 7-42 дня после введения второго компонента вакцины.

– Как долго сохраняется поствакцинальная защита?

– Исследования в отношении длительности поствакцинальной защиты продолжаются. В настоящее время есть подтверждения, что иммунная защита после вакцинации Гам-КОВИД-Вак сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, по результатам математического моделирования, до 2-х лет.

– Можно и нужно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусной инфекцией?

– У лиц, перенесших COVID-19, сохраняется риск повторного инфицирования. И если в первые несколько месяцев после перенесенной инфекции этот риск достаточно низкий, то в последующие он значительно увеличивается. Случаи повторного заболевания регистрируются, в том числе и в нашем районе.

Вакцинация может быть сделана через 3-6 месяцев после перенесенной COVID-19 (независимо от степени тяжести перенесенного заболевания). Если в интервале между введением первого и второго компонентов возникло острое заболевание или обострение хронического заболевания, то введение второго компонента необходимо провести после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании. В индивидуальных случаях возможно предусмотреть введение второго компонента через 1-4 недели после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенного заболевания). Необходимо учитывать риск возникновения COVID-19, наличие риска его тяжелого течения.

– Нужно ли проводить обследования на наличие антигена или антител к вирусу перед прививкой? Может ли определение уровня антител как-то помочь с тем, чтобы определиться, когда пора вакцинироваться?

– Целесообразность обследования перед проведением вакцинации на наличие антигена или антител к вирусу отсутствует. Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.

– Какие имеются противопоказания к прививкам против COVID-19?

– Среди противопоказаний: аллергия в стадии обострения, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

– Какие документы выдадут после прививки?

– Всем, кто получил прививку против COVID-19, будет выдаваться выписка из медицинских документов, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2. Тем людям, которые планируют выезд за пределы страны в течение года после вакцинации-2, по требованию будет выдаваться сертификат, подтверждающий проведение вакцинации. В сертификат сведения вносятся как на русском, так и на английском языках. Формы этих документов утверждены приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

– Почему ставится задача охватить вакцинацией как можно больше населения всех стран, но не менее 60%?

– Пандемия сама по себе никуда не денется. Для коллективного иммунитета от COVID-19 нужно минимум 60-70% привитых. Коллективный иммунитет возникает, когда большая часть людей перестает заражаться вирусом и, как следствие, заражать других. В результате защищены все, в том числе те, кто не имеет возможности сделать прививку из-за противопоказаний. В нашем районе вакцинацию прошли лишь 22% от необходимого количества вакцинированных для создания стойкой иммунной прослойки населения.

Не перестану повторять, что самой действенной профилактической мерой является вакцинация. Несмотря на то что пандемия продолжается уже больше года и появляются все более опасные штаммы вируса, не все белорусы спешат делать прививку от COVID-19. Это очень опасная тенденция, так как медленное проведение вакцинации создает благоприятные условия для появления и быстрого распространения новых, более заразных разновидностей вируса. При этом важно помнить, что соблюдение защитных мер – маски, социальная дистанция – дополнительно к вакцинации снижают риск инфицирования. Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования.

Безусловно, решение о прививке каждый человек принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния здоровья. Однако для большинства граждан вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты себя, родителей, друзей и коллег по работе от заражения коронавирусом. И только понимание этого факта позволит нам успешно одолеть COVID-19 и вернуться к обычной жизни.

Здоровья вам и вашим близким!

Всем желающим вакцинироваться нужно обратиться в прививочный кабинет по телефону 7-22-10 либо в медучреждение по месту жительства.

Беседовала

Ирина ШУТОВА