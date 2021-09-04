Уборочная страда уже позади. Валовый сбор зерна в районе составил 80,7 тыс. тонн при средней урожайности 32,8 ц/га. Безусловно, за всеми этими цифрами и показателями стоит самоотверженный и добросовестный труд конкретных людей, внесших свою лепту в хлебный каравай страны.

В конце минувшей недели первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко с приятной миссией посетил ОАО «Николаевка». Заслуженные награды и слова поздравления в этот раз звучали в адрес комбайнеров-тысячников Сергея и Дмитрия Карповых, Андрея Журавлева и Дмитрия Полуяна.

Обращаясь к передовикам жатвы, Олег Леонидович отметил, что уборочная кампания в очередной раз показала, как слаженно, четко и организованно в районе проходит уборка зерновых. К поздравлениям также присоединилась председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, которая поблагодарила аграриев за добросовестный труд и вручила благодарственные письма от Гомельского обкома Белорусского профессионального союза работников АПК. Не остался в стороне от поздравлений и руководитель сельхозпредприятия Виктор Матюшенко, подчеркнувший, что комбайнерам и водителям-тысячникам в хозяйстве особый почет и уважение, их усердную работу здесь поощряют и словом, и делом.

Отрадно, что в нынешнем году все шесть экипажей перешагнули планку в тысячу тонн. Отметим, что комбайнеры здесь работают без помощников, что вдвойне сложнее, ведь рассчитывать приходится только на себя и технику.

О том, что николаевские земледельцы умеют хорошо и добросовестно трудиться, уже ни для кого не секрет. Любовь к родной земле здесь передается из поколения в поколение. И лучшее тому подтверждение – семейная династия трактористов-машинистов Карповых. Глава семейства Александр Викторович вместе с сыновьями Сергеем и Дмитрием в период уборочной кампании пересаживаются в кабины комбайнов и включаются в битву за урожай. И нынешний год не стал исключением – в копилке у каждого из Карповых есть заветная тысяча тонн.

– Сколько себя помню, с раннего детства проявлял интерес к технике, – делится Александр Викторович. – В то время каждый сельский мальчишка мечтал о том, чтобы быстрее вырасти и сесть за руль трактора или машины. Здесь, в родном хозяйстве, трактористом работал мой отец. Естественно, что все свое свободное время я проводил с ним, сидя в кабине трактора. В пятнадцать лет впервые попробовал себя в качестве помощника комбайнера. А за 39 лет работы в одном хозяйстве перепробовал практически все виды полевых работ, последние 20 лет тружусь на погрузчике. Но одно для меня остается неизменным: каждую жатву с особым трепетом и волнением, несмотря на многолетний опыт, приступаю к уборке хлеба. Безусловно, особое удовольствие получаешь, видя результаты своего труда, а когда зерно из бункера пересыпается в кузов машины, в эти моменты даже про усталость забываешь.

Всем премудростям работы на земле Александра Карпова обучил его отец. И когда пришло время делится своими знаниями и опытом с сыновьями, а их, к слову, у нашего героя четверо, он с радостью это сделал. Старшие – Сергей, Александр и Дмитрий – пошли по стопам отца. Трудились бок о бок с ним в родном хозяйстве. Правда, не так давно Александр переехал с семьей в Буда-Кошелево, но профессии механизатора остался верен. В нынешнюю уборочную кампанию глава семейства включился вместе с Сергеем и Дмитрием. Надо отметить, что сыновья и в этот раз не подвели, вслед за отцом каждый намолотил более тысячи тонн зерна. А пока подводить итоги аграрного года им рано, они включаются в другие виды работ: уборку кукурузы и подготовку почвы под сев озимого рапса, заботясь об урожае будущего года.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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