О чем писали газеты в 20-х годах минувшего века

С приближением Дня народного единства во Всемирной паутине все чаще раздаются возгласы недовольства. Мол, этот праздник ни что иное, как прославление советского наследия, и попытка отрезать Беларусь от ее истинных корней. Доморощенные диванные политики без опоры на факты разглагольствуют о Западной Беларуси как об исторической части Польши. В постах и комментариях явно просматривается желание вернуть западной соседке «Крэсы всходни».

События столетней давности описаны во многих учебниках и книгах. Историю стараются переписать, смягчить негативные моменты, выпятить некие достижение того времени. Но ни в польской, ни в советской литературе не оспаривается тот факт, что белорусам на переданных Польше по условиям Рижского договора территориях жилось, мягко говоря, несладко.

В распоряжении «ДК» оказались копии газет, выпускавшихся как на территории Западной Беларуси, так и в БССР в 20-е годы минувшего столетия. Тематика единая: притеснение коренных жителей, их окатоличивание, попытка уничтожить наш народ как нацию. В сатирическом журнале «Авадзень» в стихах и карикатурах рассказывается о закрытии белорусских школ, нежелании польских властей принимать на работу белорусов.

В первых номерах еженедельника «Беларускі звон», выпускавшемся в Вильне, вышла публикация о попытке властей исказить статистику, убедить мировое сообщество, что «Крэсы всходни» населяют преимущественно поляки. Между тем, только в 1922 году 442 тысячи репатриантов из Советской России зарегистрировались как белорусы. Более того, статистика той власти кардинально отличается от сведений об этническом составе, полученных немецкими властями на этой территории в 1915-1916 годах. На самом деле, белорусы составляли до 70 процентов, евреи – 10, на поляков приходилось также 10 процентов местного населения.

1925 год. Газета «Жыццё беларуса» бьет тревогу: Сейм принял закон о белорусских, украинских и литовских школах в Польше. Из 400 заявок на открытие начальных белорусскоязычных школ не удовлетворена ни одна.

«Кто ты естэш? Поляк малы. Яки знак твой? Ожел бялы…». Стихотворение Владислава Белзы и сегодня помнят в нашей республике. Эти строки вколачивали в головы белорусских детей в польской школе. Как к 1923 году польские власти закрыли в Западной Беларуси 350 белорусских школ. К 1939 году их не осталось ни одной…

В газетах того времени поднимаются земельные вопросы, результаты выборов в Сейм, куда всеми правдами и неправдами пытались не допустить белорусов, тема давления на православную церковь. По этим пожелтевшим страницам можно отследить хронологию ополячивания целой нации, которую приравняли к территориально-диалектной группе, называя белорусов «тутэйшыми». Поэтому когда 17 сентября 1939 года начался «польский поход» Красной армии, большинство жителей Западной Беларуси без преувеличения назвали его освободительным.

Два диаметрально противоположных мнения о тех событиях. Одни говорят о начале советской оккупации части Польши в 1939 году, другие – о долгожданном освобождении от гнета панов и польской оккупации в 1921 – 1939 годах. Утвердив День народного единства, современные белорусы поставили точку в этой полемике.

Автор статьи