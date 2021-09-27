Красота и уют всегда приятно впечатляют, они украшают нашу малую родину. Но, к сожалению, находятся те, кто вносит свои коррективы далеко не для блага людей. Вот и сегодня утром работники коммунальника обнаружили очередную выходку вандалов — сломанную «скамью примирения» в сквере возле фонтана.

Когда именно неизвестные хулиганы навели беспорядок в сквере, не известно. Возможно, таким варварским образом развлекалась молодежь. Понятно лишь то, что придерживались эти «герои» одного принципа: «Не мое – не жалко». И кто же вас этому учит? Зачем уничтожать то, что сделано с любовью и заботой к жителям и гостям нашего города!

В общем, для примирения эта скамейка пока совсем непригодна.