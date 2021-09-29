Такие охранные меры предусмотрены Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в целях предотвращения массового вылова рыбы в период зимовки, когда она многочисленными группами залегает в ямах и (или) других укрытиях, где проводит зимний период в неподвижном состоянии, тем самым становясь легкой добычей для недобросовестных рыболовов.

Из 63 видов рыб, обитающих в водоёмах и водотоках Беларуси, многие (все карповые, сомовые) являются теплолюбивыми. При низких температурах у этих рыб замедляется обмен веществ, снижаются или прекращаются двигательная активность и питание. Перед зимовкой в теле рыбы накапливаются запасы жира, которые расходуются в зимний период.

Лещи, карпы, лини уже в октябре-ноябре собираются в стаи и отправляются на зимовку. Особи одного вида и возраста зимуют вместе.

Для зимовки рыба обычно выбирает глубокие участки водоёмов со стоячей водой или слабой проточностью — так называемые зимовальные ямы. При этом они не обязательно являются ямами в буквальном смысле этого слова, нередко это могут быть и ровные участки дна. Ежегодно рыба использует одни и те же зимовальные ямы. Их смена происходит лишь в искусственных водоёмах с нестабильным уровнем (водохранилища, пруды).

Чтобы предотвратить массовый вылов рыбы в период зимовки, Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрены охранные меры: запрещён промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля. Перечень зимовальных ям с указанием их границ указывается в рыбоводно-биологических обоснованиях водных объектов.

Обращаем внимание на недопустимость ловли рыбы на зимовальных ямах и местах, где она скапливается на зимовку, запрещенным способом лова с применением крючковых орудий рыболовства (способ багрения), при котором лов осуществляется не на приманку или наживку, а путем захвата рыбы крючком за любые части тела. При этом многие особи травмируются и погибают.

В соответствии с ч. 1 ст. 16.25 КоАП добыча рыбы или других водных животных запрещенными орудиями либо же способами, а равно попытка такой добычи влекут штраф (от 10 до 30 базовых величин) с конфискацией или без конфискации орудий труда.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.