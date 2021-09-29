С 2 октября (первая суббота октября) открывается охота на зайца (зайца-беляка и зайца-русака), но пока только с дипломированными гончими собаками.

Охотиться можно в светлое время суток на животных любого пола и возраста. Но пока что, до первой субботы ноября, с ограничениями по способам охоты.

Ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу и (или) лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников. В их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки. Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью.

Разрешена так же безружейная охота – с борзыми собаками и ловчими птицами.

Уважаемые охотники не забывайте о мерах безопасности при проведении охоты и при обращении с оружием.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.