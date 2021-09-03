В минувшую субботу состоялись финальные игры Чемпионата района 2021 по футболу.

На стадионе в Буда-Кошелеве «выясняли отношения» команда гимназии и ФК «Дуравичи», а в Коммунаре сыграли футболисты РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Юбилейный Агро».

Команда гимназии не оставила шансов своим конкурентам и, разгромив ФК «Дуравичи» со счетом 7:1, заняла второе место. А футболисты РУП «Белоруснефть-Особино» в упорной, захватывающей борьбе переиграли команду ОАО «Юбилейный-Агро» со счетом 5:2 и стали победителями.

Поздравляем чемпионов с заслуженной победой!