

27 сентября с 12.00 до 13.30 в прямом эфире телеканала «Беларусь 4» ведущие инфекционисты отвечают на вопросы о противодействии коронавирусной инфекции, вакцинации от COVID-19 и ОРВИ, профилактике и иммунитете.

Гости студии:

▫️ ректор ГомГМУ, доктор мед. наук Игорь Стома.

▫️ главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Беларуси Игорь Карпов, в прошлом году удостоенный звания «Народный врач Беларуси».

▫️главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Белый.

Свой вопрос экспертам во время эфира можно задать, отправив сообщение в Viber 8(033)342-243-0 или позвонив по телефону студии 8(232)342-243. Направить сообщение можно и на электронную почту sekretar@tvrgomel.by до 10 утра 27 сентября.

Смотрите программу 27 сентября с 12.00 до 13.30 в прямом эфире телеканала «Беларусь 4» и на YouTube-канале ТРК «Гомель».

Повтор: 29.09 в 18.30, 30.09 в 12.05, 02.10 в 20.25.