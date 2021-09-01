В районе продолжается работа по реализации мероприятий в рамках «Школы молодых руководителей».

В очередном семинаре-учебе приняли участие лица, состоящие в резерве руководящих кадров района.

Участники мероприятия посетили «Буда-Кошелевский хлебоприемный пункт». Директор предприятия Руслан Подолячин лично провел экскурсию для резервистов.

Далее прошло видеоселекторное совещание, проводимое Гомельским облисполкомом.

Информация, полученная на семинаре, наверняка станет отличным подспорьем для молодых специалистов как в их нынешней работе, так и при продвижении по карьерной лестнице.