В Токио завершились Паралимпийские игры. Церемония закрытия прошла под слоганом «Гармоничная какофония». Удивительно иронично. Современное олимпийское движение с его трансгендерами, допинговыми и политическими скандалами и правда все больше напоминает какофонию, а не симфонию спортивного духа.

Чем хуже, тем лучше?

Признаюсь, писать эту статью долго не хотелось. Всегда считаю, что придавать уж слишком большое значение злу, – значит умножать его. Но недавние комментарии на оппозиционных ресурсах и в соцсетях (спортивных и не только) пробили дно. «Обрубок, утырок, гов…юк, мерзкий инвалид» – такими словами посетители информационных помоек называют паралимпийца Алексея Талая. Вряд ли в Беларуси есть люди, которые не знают его историю, однако на всякий случай напомню. В 16 лет Леша подорвался на мине, которая осталась со времен Великой Отечественной войны. Получил тяжелейшие травмы и остался без рук и ног. При этом смог не только выжить, но и добиться успехов – занимается бизнесом, воспитывает четырех детей, ставит рекорды в плавании. Много помогает тем, кто нуждается. На Паралимпиаде в Токио Алексей медалей не завоевал, хотя выступал достойно. Иногда в более высоких классах, где у соперников есть рука или нога. А на дистанции 50 метров брассом и вовсе побил паралимпийский рекорд, который держался с 1992 года. Почему же невероятные оставляют поражающие цинизмом комментарии в адрес та­кого человека? Причина одна – Талай открыто и во всеуслышание поддерживает действующего Президента. Участвовал в работе конституционной комиссии, Всебелорусском народном собрании, не раз выступал за сохранение нынешнего государственного курса. Конечно, нормальный человек никогда не станет травить и оскорблять другого только из-за его четкой гражданской позиции. Тем более если у того есть физические ограничения – диктатура совести не позволит. Но в невероятной демократии, видимо, все по-другому. Хорошо, что протестунам не дали ее построить в нашей стране. Вот и другой пример. Игорь Бокий в Токио взял пять золотых медалей. Теперь в его коллекции 16 паралимпийских наград высшей пробы. «Белорусский уникум, белорусская торпеда, бобруйский Майкл Фелпс» – так об Игоре пишут в зарубежных СМИ. «Элитный близорукий инвалид, кот Базилио, хоть бы на церемонию награждения для приличия очки надел» – а вот так в комментариях на отдельных оппоресурсах. Как говорится, почувствуйте разницу. Невероятные с упоением обсуждают степень близорукости Игоря, намекают, что он себе сделал операцию по ухудшению зрения(!). Логика у них железобетонная: раз выходит на заплыв без сопровождения, значит, прекрасно видит – «какой из него инвалид?» Вообще, прочитав такое, хочется помыть глаза. Еще в 14 лет Игорь получил инвалидность – тогда у него была близорукость на уровне минус 17. А также астигматизм, пятна на глазном дне, частичная атрофия зрительного нерва и истончение сетчатки. Из-за последнего при сильной физической нагрузке (а рекорды в плавании просто так не даются) может быть разрыв сетчатки и тотальная слепота. Интересно, все, кто пишет, что диагнозы Бокия ерунда и яро подсчитывают его гонорары за медали, хотели бы себе такое зрение? К слову, соревнуется Игорь в категории S13 – то есть среди тех, кто видит так же, как и он. Все спортсмены проходят жесткую медкомиссию. Международный паралимпийский комитет строго следит за соблюдением правил. Да и в симпатиях к белорусам чиновники этой организации не замечены. Если не сказать, что наоборот.

Черное – белое, белое – черное

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков стал донором – «грязная кровь», Дарья Домрачева отметила 35-летие – «экс-герой Беларуси». Это самые мягкие из очередных невероятных комментариев. Впрочем, чему удивляться, если их идейные братья писали летчикам, которые ценой своей жизни увели падающий самолет от жилой застройки Барановичей, – «земля стекловатой». Многих из подобных писак правоохранители тогда нашли. Должного эффекта на последователей это, видимо, не оказало. Для таких героиня – Тимановская. Спринтерша вместо хорошего выступления на Олимпиаде закатила в Токио скандал – побежала не к медали, а в Польшу. Сначала предала страну и болельщиков. Затем решила выставить на аукцион серебро II Европейских игр в Минске. Впрочем, после продажи Родины продать медальку – это сущий пустяк. В обоих случаях комментарии от невероятных, конечно, восторженные. Не меньший восторг такие персонажи адресуют Украине, которая на славянских братьев смотрит с ненавистью, а на Запад – с подобострастием. Все же слышали о скандале вокруг прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Девушка заняла в Токио третье место. Россиянка Мария Ласицкене – первое. На радостях легкоатлетки обнялись и сфотографировались вместе. И тут началось. 19-летнюю украинку на родине буквально затравили. Назвали предательницей и биомусором, вызвали на беседу в Министерство обороны. Там на уровне замглавы ведомства объяснили, что такие снимки могут стать… объектом информационных спецопераций врага. Ярослава тут же принялась оправдываться: «Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир. Хочу всем сказать: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне… Я верна Украине. Осознаю, что произошло. Хочу призвать всех к осторожности, потому что враг готов на все». «Враг» Мария Ласицкене ответила на этот выпад очень мудро и по-человечески: «Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и ком­фортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заяв­ления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним». За Магучих заступился олимпийский чемпион и нардеп Верховной рады афроукраинец Жан Беленюк. Он призвал не травить спортсменку. Правда, всего через несколько дней на него самого напали в центре Киева. Молодчики кричали ему: «Чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Уезжай в Африку!» Вот такие «демократические» ценности. Это за них аж хрипнут в интернете наши протестуны?

Фантазии «ниже пояса»

Еще, читая местные инфопомойки, можно понять: какие результаты демонстрирует спортсмен, не столь важно, главное, какое письмо он подписал. В олимпийской сборной Беларуси за новые выборы подписались семь человек: боксер Дмитрий Асанов, легкоатлеты Дарья Борисевич, Эльвира Герман, Мария Жодик, Ольга Мазуренок, лучница Карина Козловская и пловец Евгений Цуркин. Остальные ребята (а их больше сотни) выступили против политизации спорта или не делали никаких публичных заявлений. Ну а мы все-таки посмотрели на результаты: никто из любимцев невероятных завоевать медали Игр-2020 не смог. Но протестуны этого как будто не заметили. Весь их гнев обрушился в интернете на тех олимпийцев, кто открыто выступил против развала страны и честно отметил вклад власти в развитие спорта. Таких девушек поборники «демократии» требуют стерилизовать, называют тварями, коверкают фамилии, чтобы получились обидные слова. Но больше всего оскорблений из разряда «ниже пояса» – больные фантазии на эротические темы не дают покоя оппотроллям. И я намеренно не пишу, какие именно спортсменки подверглись травле, потому что считаю: не стоит марать их достойные имена такими мерзостями. Особую ненависть невероятных вызвали, конечно, белорусы, которые сумели завоевать медали Олимпиады. На протяжении Игр диванные эксперты активно желали им проигрыша, но ребята доказали свою силу и поднялись на пьедестал. «Чурки, агрофашисты, тряпочки ведомые» – это самые мягкие комментарии в адрес призеров Токио. А еще угрозы физической расправы, репрессий после смены власти и нецензурная брань. Что тут скажешь, истинные «патриоты». Впрочем, не следует думать, что если спортсмен подписался за новые выборы, то он будет долго ходить в кумирах у невероятных. Одно неверное, с их точки зрения, слово или поступок – и вчерашний любимчик уже во врагах. Мы уже упоминали Эльвиру Герман и ее автограф. Но вот на Олимпиаде она, в отличие от скандальной Тимановской, поддержала команду и пробежала этап в эстафете 4х400 мет­ров. Поступила достойно, а в ответ получила хейт от вчерашних «поклонников». А уж когда Герман по-честному поблагодарила за поддержку Национальный олимпийский комитет, а также в Сети появилось фото, на котором она обнимает медалиста Максима Недосекова, Эльвиру и вовсе предали невероятной «анафеме». Так что никакие «заслуги» не учитываются.

Про селедку с кефиром

Как они могут завоевывать медали, когда в Беларуси происходит такое? – основной вопрос, который не дает покоя невероятным. На это хочется спросить: так, а что такого происходит в Беларуси? На улицах давно спокойно, крупные города постепенно очистились от наклеек и надписей, которые оставили после себя борцы с «режимом». Скамейки, беседки, остановки, поломанные этими же активистами, коммунальщики восстановили. Люди без проблем добираются с утра на работу на машинах и общественном транспорте, а вечером имеют возможность засыпать в тишине. Кто-то из невероятных ответил на форуме, мол, много людей сидит. Понятно, но тогда следующий вопрос: они что, просто так сидят? Вот прямо ни за что? За свободу слова? Ой ли… Сидят за нападения, избиения, коктейли Молотова, наезды автомобилями на милиционеров, за угрозы и оскорбления в адрес многих людей, за серьезные финансовые махинации, за деанон и слив баз данных, за измену Родине, за планирование госпереворота. И, возможно, скоро еще сядут за терроризм, покушения на убийство, финансирование деструктивных групп. В любой стране это всё тягчайшие преступления. Почему же в нашей подобных активистов нужно было понять и простить? Вы спросите, причем здесь спорт? Я не знаю. Невероятные почему-то все время норовят смешать селедку с кефиром, а потом удивляются последствиям. Или засунуть пальцы в розетку в надежде, что током не шибанет. Ну или шибанет, но откроются сверхспособности. И ладно бы они просто ставили эти сомнительные эксперименты над собой. Нет, им надо, чтобы мы тоже радостно засунули пальцы в розетку и суициднули свое государство: вспомните эти бесконечные призывы к забастовкам и санкциям, блокировке дорог, травле в соцсетях, неоплате коммуналки. Не получилось. Беларусь живет. И радуется медалям олимпийцев и паралимпийцев. Да, их не так много, как хотелось бы. Но белорусы гордятся своими чемпионами и призерами. Для подавляющего большинства – это очевидно, для агрессивного меньшинства – невероятно.

Источник: http://gp.by

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