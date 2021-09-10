По рекомендации всемирной организации здравоохранения принято считать 10 сентября каждого года Всемирным Днём предотвращения самоубийств. Этот день призван привлечь внимание к проблеме суицидального поведения. Глобальной целью Всемирного Дня предотвращения самоубийств является снижение суицидальной активности населения (уменьшения уровня суицидов).

Статистика говорит, что каждые 40 секунд в мире кто-то решает уйти из жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 800 тыс. человек ежегодно умирает по этой причине, а среди молодежи в возрасте 15-29 лет — это вторая причина смертности после гибели на дорогах.

Самоубийство – это то, о чем многие думают в какой-то момент жизни, но никто не хочет или не решается говорить об этом.

Признаки суицидального риска:

Словесные:

— прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях: «Хочу умереть», «ты меня больше не увидишь», «я не могу больше выносить эту проблему», «скоро все это закончится»;- шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности жизни;

— уверения в беспомощности и зависимости от других;

— прощание;

— самообвинения;

— сообщение о конкретном плане суицида.

Поведенческие:

— раздача своих ценностей, долгов (начинает чинить какие-то вещи с друзьями и родителями, что бы все было в порядке);

— написание «записок-завещаний»;

— несоблюдение правил личной гигиены, изменение привычек сна, питания;

— самоизоляция от других людей, резкое снижение повседневной активности;

— частое прослушивание траурной или печальной музыки;

— склонность к неоправданно рискованным поступкам.

Ситуационные:

— психотравмирующие события, которые недавно произошли в жизни ребенка или подростка (разрыв отношений с любимым человеком, публичное оскорбление, незаслуженное наказание, конфликт с родителями и т.п.).

Оказание помощи при потенциальном суициде

Будьте внимательным слушателем. Суициденты страдают от сильного чувства отчуждения от всех тех, кто их окружает, поэтому они не воспримут ваши советы всерьез. Поговорите об их реальных чувствах, прислушайтесь к тому, о чем они говорят.

Установите заботливые взаимоотношения. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка.

Не спорьте, вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не только проиграть спор, но и потерять доверие его самого.

Задайте прямой вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?». Он не приведет к подобной мысли, если у человека ее не было; наоборот, когда он думает об этом и, наконец, находит кого-то, кому небезразличны его переживания, и кто согласен обсудить с ним переживаемую тему, то он почувствует облегчение, и ему удастся понять свои чувства.

Предложите конструктивные выходы из ситуации. Вместо того, чтобы говорить: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», — попросите поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в голову.

Вселяйте надежду. Надежда помогает человеку выйти из поглощенности мыслями о самоубийстве. Потерю надежд на достойное будущее отражают записки, оставленные самоубийцами.

Обратитесь за помощью к специалистам:

10 сентября с 10-00 до 12-00 будет организована прямая линия по проблемам предотвращения самоубийств:

— на базе отдела общественного здоровья государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по тел. 8 (0232)33-57-29 на ваши вопросы ответит психолог.

— на базе учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» по тел. 8(0232) 30-63-47 на ваши вопросы ответит заведующий организационно-методическим отделом Букатов Павел Михайлович.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру:

«Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

8-0232-31-51-61

Республиканская «Детская телефонная линия»:

8-801-100-16-11.

Экстренную психологическую помощь в рабочие дни по номеру 8-0232-75-55-97 окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Буда-Кошелевской ЦРБ (доступно оказание помощи на анонимной основе):

Врач-психотерапевт: 7-66-57;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.