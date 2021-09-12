12 сентября Будакошелевщина примет эстафету республиканского автопробега «Символ единства». Рассказываем: где, когда и кто может принять участие

12 сентября Будакошелевщина примет эстафету республиканского автопробега «Символ единства». Рассказываем: где, когда и кто может принять участие.

В 15.00 автомобилисты Буда-Кошелевского района стартуют с площади В.И. Ленина в Буда-Кошелеве, чтобы присоединиться к республиканскому автопробегу в Коммунаре. Принимать участников автопробега «Символ единства» будут в 16.10 на площадке перед Коммунаровским Дворцом культуры. Здесь же состоится передача мешочка с зерном нового урожая, из которого ко Дню народного единства испекут общий каравай, символизирующий единение всей страны.

Следующий этап маршрута – Ботвиново Чечерского района. К участию от Буда-Кошелевского района заявлено 25 экипажей, но по пути следования к автопоезду могут присоединиться и больше машин.

Напомним, стартовал всебелорусский автопробег 3 сентября от стен Брестской крепости. Всего участники проедут более 7 тысяч километров по всем 118 районам страны и финишируют в Минске в День народного единства.