Мы уже не раз писали про гитлеровский план Ost, предусматривавший среди прочего массовый голод на оккупированных территориях ­СССР, который должен был привести к гибели около 30 миллионов человек. Известно также, что рейхсминистерство оккупированных восточных территорий, возглавляемое Альфредом Розенбергом, уже осенью 1941-го подготовило так называемую «Коричневую папку», содержавшую «принципы гражданского управления в оккупированных восточных районах». С положениями этой папки перекликается и еще один поистине уникальный в силу своей малоизвестности и красноречивости документ, обнаруженный в Национальном архиве нашей страны историком и парламентарием, членом-корреспондентом НАН Беларуси, доктором исторических наук, профессором Игорем Марзалюком.

Директива на геноцид

— Игорь Александрович, расскажите о своей находке и о том, почему она не теряет актуальности и сегодня, спустя 80 лет после своего появления?

— Этот документ — оформленная на немецком языке Директива (Распоряжение) руководителю рейхскомиссариата Остланд за подписью имперского министра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга. Хочу заметить, что первой о директиве Розенберга упомянула в ходе своих исследований немецкий исследователь Тереза Фогт. По ее мнению, документ датируется концом 1941 — началом 1942 года.

Латышские легионеры СС искренне верили, что воюют за свои национальные интересы…

Для нас самое важное в нем, что это просто ценнейший исторический источник. Именно его я анонсировал в конце лета на страницах «СБ. Беларусь сегодня», о нем говорил в интервью журналистам по итогам недавнего Республиканского педсовета. Если говорить коротко, можно констатировать: в директиве ясно и недвусмысленно описана стратегия рейха в отношении Прибалтики и Беларуси. И содержится четкий и однозначный ответ на вопрос о том, что нацисты планировали сделать в конечном итоге с нами, белорусами. С другой стороны, в документе прописана и их тактика, ориентированная на разжигание национализма, извлечение максимальной выгоды из ситуации стравливания белорусов и русских. Короче, пропаганда, агитация и обман. Для максимального использования ресурсов региона и населения в момент войны.

Своей директивой Альфред Розенберг конкретно и однозначно ставит стратегическую задачу перед рейхскомиссаром Остланда. Иначе как программой уничтожения на перспективу, а значит, геноцида народов Прибалтики и Беларуси, ее не назовешь. Вдумайтесь:

«Целью рейхскомиссара для Эстонии, Латвии, Литвы и Белорутении должно быть стремление к созданию рейхспротектората, а затем посредством извлечения расово полноценных элементов и мер поселенческой политики превратить эту территорию в часть Великогерманского рейха. Балтийское море должно стать северным внутренним морем под надзором Великой Германии.

…Верили в это и легионеры СС из Эстонии… …Однако уготовленная им руководителями рейха роль была иной…

…Перед Белорутенией сначала будет стоять трудная задача принимать часть тех элементов, которые будут переселены из Эстонии, Латвии, Литвы и из польской части Вартеланда. Представляется целесообразным разместить поляков не в Генерал-губернаторстве, а на востоке Белорутении (Смоленский округ), чтобы заменить там русских. Более того, генеральный комиссар в Белорутении должен подстегнуть эту страну, которую нельзя считать зоной экономического профицита, к продуктивной работе посредством максимально возможного вклада труда».

Как белорусов и прибалтов гнали в могилы

— При этом в странах Балтии отношение к гитлеровцам — по крайней мере, на высшем государственном уровне — вполне лояльное, а различные парады и шествия ветеранов СС, бывших коллаборантов и даже карателей давно стали частью общественно-политической жизни…

— Сперва замечу, что решение судьбы белорусского народа было обусловлено отношением нацистов к белорусам как к «отсталому в интеллектуальном отношении» народу. Наша Родина в составе рейхскомиссариата Остланд должна была стать «резервацией» для переселения «антиобщественных элементов» из Прибалтики, Генерал-губернаторства (это значит Польши) и отобранной Германией у Польши в 1939-м области Вартеланд.

То есть мы должны были исчезнуть, нас ожидали германизация и депортация, смерть нации и статус рабов. Именно таковой была перспектива Беларуси «у Новай Эўропе» Адольфа Гитлера.

К концу войны, как установил на основе немецких источников белорусский историк Сергей Новиков, военные стратеги рейха даже планировали использовать припятские болота в качестве полигона для испытаний атомной бомбы.

Но — и в этом уникальность обнаруженной директивы — должны были исчезнуть с течением времени и наши балтийские соседи.

Нацистские идеологи предлагали отменить использование в Прибалтике национальных названий, Эстонию переименовать в Пейпусланд, Латвию — в Дюналанд — для того чтобы ускорить «германизацию» и искоренение у прибалтов национального самосознания. В перспективе Литва, Латвия и Эстония, как и Беларусь, должны были стать неотъемлемой частью Германии с немецким «германизированным» населением.

Они снискали народное проклятие на долгие годы…

Именно поэтому Розенберг в своей директиве приказывает:

«Рейхскомиссар Остланда должен в корне пресекать претензии на независимое от Германии эстонское, латышское, литовское или белорутенское государство». Но на время, пока они не победят, пока необходимо уничтожать евреев, коммунистов и прочий «расовый мусор», им необходимы помощники. В самом деле: кто-то же должен помогать грабежу и уничтожению республик и их народов!

Высокая культура

— А как же «образованная Европа», носители высокой культуры и т.д.? Сперва поляки считали жителей Западной Белоруссии малообразованными и нуждающимися в «окультуривании», затем носителей европейских ценностей видели (прежде всего их приспешники-националисты, отмечавшие себя бчб-флагами) в гитлеровской армии. Да и сегодня подобные тенденции просматриваются у идейных их последователей — как в Беларуси, так и в странах Балтии…

— Закономерный вопрос, ответ на который дает все та же директива Розенберга. И ответ весьма лаконичный: высшее образование рабам ни к чему. Рейхсминистр четко ставит задачу в этом вопросе:

«Что касается культурной жизни, то следует пресечь попытки создать эстонские, латышские, литовские и белорутенские университеты и высшие школы. Нет возражений против создания ремесленных школ и небольших технических учебных заведений».

Что, собственно, вполне логично проистекает и из генерального плана Ost (о нем «СБ-тенденции» подробно писали 17 июня 2021 г. — Прим. авт.), конечной целью которого значилась колонизация Востока. Не позднее чем через десять лет Гитлер желал получить донесение о том, что «на присоединенных к Германии или же занятых нашими войсками восточных землях живет как минимум 20 миллионов немцев».

Известно, что в течение десяти лет должна была реализовываться программа германизации «расово пригодных элементов» местного населения — путем отбора у родителей детей, которые должны получать новое имя, посылаться в Германию и там ассимилироваться. Кстати, насильственная ассимиляция и превращение маленьких белорусов и поляков в немцев — это тоже геноцид. Но это тема отдельного предметного разговора.

(Этот разговор мы продолжим с Игорем Марзалюком на страницах следующего проекта «СБ-тенденции» 16 сентября.)



Из речи начальника главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха об основах национал-социалистического европейского «нового порядка» (Прага, 2.10.1941):

Фашистский палач Рейнхард Гейдрих.

«Земли восточные, частью населенные славянами, это земли, на которых надо четко представлять, что доброта будет воспринята как проявление слабости. Это земли, где славянин сам не хочет иметь равные права с господином, где он привык быть в услужении. Это земли на востоке, которыми нам придется управлять и которые придется удерживать. Это земли, где после решения военного вопроса до самого Урала должно быть введено немецкое управление, и они должны служить нам как источник полезных ископаемых, рабочей силы, как илоты, грубо говоря… Это земли, которые в свое время станут полностью немецкими. И потом дальше на восток, в Прибалтику, которая тоже в свое время станет полностью немецкой, хотя тут нужно обдумать, какая часть крови у латышей, эстонцев и литовцев годна к онемечиванию. Лучшие в расовом смысле тут эстонцы, у них сильны шведские влияния, потом латыши, а худшие — литовцы».

В ТЕМУ

О короткой памяти

Вильнюс и Рига отказали Минску в правовой помощи по уголовному делу о геноциде. Об этом сообщил журналистам Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед:

— Литовские и латвийские власти нам ответили немотивированным отказом. Он юридически абсолютно необоснован. Они не ставят под сомнение те вопросы, которые мы перед ними в рамках соглашения о договоре об оказании правовой помощи поставили о производстве конкретных процессуальных действий. Они прямо указывают на то, что эти действия выполнять не будут, потому что якобы это причинит ущерб их национальным интересам.

Вместе с тем Генпрокурор заметил, сообщает БЕЛТА , что «эти государства не скрывают того, что они как покрывают живых нацистских преступников, так и отказываются проводить следственные действия по установлению преступлений, которые совершили каратели батальонов СС, состоящих из литовцев и латышей. Поэтому это еще раз подчеркивает, что эти государства в силу политики, которую они проводят, не будут предпринимать никаких действий, чтобы изобличить нацистских преступников».

…И презренную старость, сомнительно сдобренную фальшивым статусом «национальных героев»…

На текущий момент по делу о геноциде белорусского народа в нашей стране осмотрено более 160 ранее неизвестных мест массового захоронения. Ныне ведутся работы под Гомелем — на участке, где в годы войны было уничтожено от 17 до 30 тысяч мирных граждан. Начаты поисковые работы и под Минском, в районе деревни Копище, где было убито около 15 тысяч минчан и военнослужащих Красной армии с 1941 по 1943 год.

Некоторые выдержки из Директивы (Распоряжения) рейхскомиссару рейхскомиссариата Остланд

(перевод с немецкого языка)

«Великая борьба в Восточной Европе означает поражение большевизма навсегда. Мировому врагу, которого всегда признавал национал-социализм, нанесен сильнейший удар, и теперь он сокрушается вермахтом фюрера. Но Советский Союз окажется лишь на короткое время в гуще всех исторических проблем Восточного региона, и поэтому не только разгром большевизма является целью войны, но и реорганизация тех вопросов, которые также дали предпосылку для могущества восточного врага…

…Эта огромная территория должна быть разделена в соответствии с ее историческими, этническими и экономическими условиями на рейхскомиссариаты, каждый из которых преследует свои политические цели. Перед рейхскомиссариатом Остланд будет стоять задача подготовить все более тесную связь с Германией.

…Что касается политики расселения, то следует учитывать, что эстонцы сильно германизированы датской, немецкой и шведской кровью на 50 процентов, могут рассматриваться как родственный народ. Ассимилируемая часть в Латвии значительно меньше, чем в Эстонии. Здесь следует рассчитывать на более сильное сопротивление и предусмотреть большее переселение. В Литве можно ожидать такого же развития событий, как и в Латвии. Приток этнических немцев, например, может быть наиболее благоприятным для германизации (на границе Восточной Пруссии).

…Перед Белорутенией сначала будет стоять трудная задача принимать часть тех элементов, которые будут переселены из Эстонии, Латвии, Литвы и из польской части Вартеланда. Представляется целесообразным разместить поляков не в Генерал-губернаторстве, а на востоке Белорутении (Смоленский округ), чтобы заменить там русских. Более того, генеральный комиссар в Белорутении должен подстегнуть эту страну, которую нельзя считать зоной экономического профицита, к продуктивной работе посредством максимально возможного вклада труда.

…Национальное сознание населения в Белорутении, направленное против России, должно поощряться… При рассмотрении отдельных вопросов, которые могут вызвать враждебность, необходимо всегда подчеркивать, что большевизм уничтожил бы все эти народы, если бы Германский рейх не встал на защиту и этого древа. Этот факт имеет последствия в плане внешней и военной политики.

…Рейхскомиссар Остланда должен будет в корне пресекать (предотвращать) претензии на независимое от Германии эстонское, латышское, литовское или белорутенское государство. Необходимо всегда подчеркивать, что все эти территории находятся под управлением Германии, которая имеет дело с народами, но не с государствами. Вина старых правительств этих территорий должна быть всегда подчеркнута. Эти правительства опирались на вечную вражду между Советским Союзом и Германией, боролись с национал-социалистическим Германским рейхом в своей прессе и стремились объединить усилия с демократическими странами Запада. Они упустили редкую возможность привести свои страны в союз с Германией в качестве независимых государств.

…Из непризнания государства — о чем, однако, не обязательно говорить публично — вытекают все меры по предотвращению так называемых независимых, национальных армий. И здесь верховная военная власть принадлежит Великогерманскому рейху, но не малым народам Остланда. Однако Германский рейх готов привлечь эти народы к самому тесному сотрудничеству, в том смысле, что правление общин будут возглавлять представители населения. Кроме того, задачей немецкой полиции будет подготовка надежных эстонских, латвийских, литовских и белорутенских полицейских сил, а в крупных городах, помимо немецких бургомистров, свои места получат и местные представители. Кроме того, при генеральных комиссарах и рейхскомиссаре могут быть назначены особые доверенные советники.

…Важным для начала является трудоиспользование евреев, которое впоследствии также будет регулироваться указом. Для них работа обязательна с самого начала, и, в зависимости от обстоятельств, они заточаются в более крупное гетто или для работы объединяются в колониях и используются для восстановления ущерба, нанесенного войной, для строительства дорог и т.д.

…Что касается культурной жизни, то следует сразу пресечь (отказаться от попыток) создать эстонские, латышские, литовские и белорутенские университеты и высшие школы. Нет возражений против создания ремесленных школ и небольших технических учебных заведений. Будет принято специальное распоряжение для использования немецкого языка, по крайней мере, в школах. Можно начать подготовительную работу по восстановлению Дерптского университета в качестве немецкого университета и по восстановлению в этом качестве технического университета в Риге…»

Розенберг.

(Национальный архив Беларуси. Ф. 370. Опись № 1. Дело № 49. Лист 27 — 33.)