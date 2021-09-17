Будакошелевщина празднует День народного единства

В полдень на городском мемориале состоялись митинг и возложение цветов. Несмотря на непогоду, горожане собрались вместе на священном для будакошелевцев месте почтить память воинов-освободителей. Обращаясь к присутствующим, председатель райисполкома Анатолий Гапоник поздравил всех со значимой датой и отметил, что День народного единства позволяет оценить все, что происходило и происходит в нашей стране. Нисколько не умаляя роль предыдущих поколений, Анатолий Генрикович выразил уверенность, что нам также есть, что передать молодежи – стабильную, процветающую, сильную и независимую Родину, в которой наши дети и внуки будут хранителями и носителями культурного кода нации. Этот праздник дает нам возможность почувствовать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим.