Праздник, посвященный работникам лесных хозяйств, тем, кто оберегает и сохраняет природные богатства нашей страны. День работника леса отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября.

В лесном комплексе страны трудится порядка 100 тысяч человек. В это число входят работники организаций Министерства лесного хозяйства (более 36 тысяч), национальных парков и лесохозяйственных учреждений Управления делами Президента Республики Беларусь, военных лесхозов Министерства обороны, лесных экспериментальных баз НАН Беларуси, а также работники предприятий концерна «Беллесбумпром».

Леса Беларуси — собственность государства. Лесной фонд страны поистине огромен — составляет около 9,5 млн гектаров, лесистость территории — 38,5 %. Праздник отмечается и в других странах – бывших членах СССР.

17 сентября в 10:00 на стадионе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа пройдет спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню работников леса.