– Решение о том, что день нашей свадьбы совпадет с республиканским торжеством, приняли совместно, – делится с нами Ирина. – Поддержали нас и родители. Мы любим свою землю, малую родину. Патриотизм, народные традиции, единство нации – для нас не пустые слова. Со временем, конечно, эту дату наполним и своими традициями. Первый семейный праздник постарались провести как-то по-особенному: единение со своей страной, белорусским народом выразили даже через народные костюмы, в которых мы были в этот день. А коллеги и вовсе подарили замечательный подарок – свадебную фотосессию в национальном колорите.

Этому знаменательному событию предшествовал семилетний период знакомства. Так что у молодоженов было предостаточно времени, чтобы проверить свои чувства на прочность. Ирина – гомельчанка, а Виктор – местный, из Октября. Но жить и работать решили в Коммунаре. Молодые люди руководствовались неоспоримыми, на их взгляд, фактами: агрогородок располагается между родительскими домами, недалеко от областного центра, есть работа и жилье. Глава семьи трудится в РУП «Белоруснефть-Особино», а Ирина, имея за плечами колледж имени Н.Ф. Соколовского, руководит народным коллективом «Калиница» в Коммунаровском Дворце культуры. Жилье ребята пока снимают, но мечтают построить собственное. Свое будущее Дегтяревы видят в Коммунаре, о переезде даже и не думают.

Пожелаем молодоженам счастья, исполнения всех самых заветных желаний и удачи во всех начинаниях.

Наталья Логунова

Фото из архива

Дегтяревых