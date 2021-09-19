Они трудятся на благо природного богатства

19 сентября лесоводы Будакошелевщины отметят свой профессиональный праздник. В канун знаковой даты о достижениях, перспективных направлениях развития предприятия рассказывает директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко:

– Нынешний год для предприятия знаковый – лесхоз отмечает свой 85-летний юбилей. Радует то, что к этой дате мы подошли с достойными результатами. Главными ориентирами в нашей работе по-прежнему остаются эффективное лесопользование и активное лесовосстановление. За 8 месяцев текущего года лесхозом выполнены основные целевые показатели: посажено 213 га леса, площадь созданных лесных культур селекционным и посадочным материалом составила 116 га при плане 100 га, пройдено 313,7 га уходов в молодняках, на рубках промежуточного пользования заготовлено 26 тыс. кубометров.

Положительная динамика прослеживается и по другим направлениям деятельности: заготовлено 109,4 тыс. куб. метров древесины, выручка от реализации работ-услуг при рентабельности 74% составила 11 838 тыс. рублей. Темп роста производительности труда достиг 161%. Существенно увеличился объем экспорта продукции – до 165,5 тыс. долларов США. На 20% выросла и среднемесячная заработная плата, которая сегодня составляет 1 345 рублей.

Немаловажно, что предприятие продолжает инвестировать в основной капитал. За январь-август сумма инвестиций составила более 3 млн. рублей, что, в свою очередь, позволило завершить обновление машинно-тракторного парка в полном объеме. Имея на вооружении современную технику, мы можем поступательно увеличивать объемы заготовленной древесины, восстанавливать леса и увеличивать площади лесных насаждений.

Кроме того, заработанные средства позволили осуществить реконструкцию производственной базы на ул. Лавриновича, пожарно-технической станции. Ведется реконструкция здания Чеботовичского лесничества, на следующий год планируем ввод нового здания конторы Наспенского лесничества. Обновили место отдыха Наспенского лесничества «Зайчиков дуб», в октябре завершим ремонтные работы на святой криничке в Сельце.

На благоустройство мест отдыха только в этом году затрачено 31,5 тыс. рублей. В прошлом же мы направили на эти цели 24,7 тыс. рублей и полностью обновили 5 мест в Чеботовичском, Чернянском, Наспенском, Дуравичском, Викторинском лесничествах.

Убежден, что одним из главных условий успешного развития предприятия является человеческий фактор – люди, ответственно и профессионально выполняющие свою работу. В лесхозе работают 245 человек. Среди них много опытных, имеющих за плечами не один десяток лет работы, и молодежь, активная, ищущая, неравнодушная. В этом году пришли к нам работать 8 молодых специалистов – инженеров лесного хозяйства и мастеров леса.

Пользуясь случаем, хочется выразить слова благодарности всему коллективу, нынешним работникам и ветеранам предприятия, поблагодарить за добросовестный труд и преданность избранному делу. Ваша деятельность, направленная на сохранение и приумножение лесных богатств родного края, и в дальнейшем позволит с успехом решать любые задачи, стоящие перед лесным хозяйством нашего района. Здоровья, счастья, благополучия и успехов вам во всех своих начинаниях.

По традиции, накануне профессионального праздника 43 работника Буда-Кошелевского опытного лесхоза получили заслуженные награды. Помощник лесничего Елена Клакоцкая и тракторист Юрий Свинтицкий удостоены Почетных грамот Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Грамоты Министерства лесного хозяйства вручены начальнику сектора Александру Рапинчуку, машинисту Юрию Суворову. Благодарности Министра лесного хозяйства объявлены начальнику станции ПХ Николаю Юденкову и вальщику леса Александру Лучкову. Обладателями нагрудных знаков отличия Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь» стали мастер леса Сергей Алексин и лесники Леонид Афанасенко, Олег Дмитраченко, Виктор Дупанов, Олег Хименков. Нагрудным знаком отличия Министерства лесного хозяйства «10 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь» награжден лесник Григорий Капельчук.

Почетные грамоты Гомельского ГПЛХО вручены машинистам Дмитрию Стагначеву и Владимиру Дупанову, грамоты Гомельского ГПЛХО – мастеру на лесосеках Ивану Музыченко и трактористу Николаю Зезюлину. Благодарности генерального директора Гомельского ГПЛХО объявлены бухгалтерам Наталье Макуте и Наталье Жеребцовой, водителю автомобиля Анатолию Гаеву.

Ряд работников чествовали на районном уровне. Так, Почетной грамотой Буда-Кошелевского райисполкома награжден мастер леса Сергей Артемьев, Почетными грамотами райсовета – главный бухгалтер Светлана Тур и лесник Виктор Шайнов. Благодарности райисполкома объявлены начальнику бюро по охране труда Ростиславу Андросовичу, машинистам Дмитрию Семукову и Владимиру Исаченко, благодарности райсовета – диспетчеру Лидии Щирцовой, мастеру леса Олегу Кононенко и водителю автомобиля Александру Куксе.

Грамоты Буда-Кошелевского опытного лесхоза вручены технику-радиологу Алле Жаранковой, бухгалтеру Ольге Слесаревой, завхозу Ольге Чураковой, секретарю приемной Татьяне Сивухе, водителю автомобиля Владимиру Щирцову. Сторожу Александру Шинкоренко, мастеру на лесосеках Алексею Механикову, водителям автомобилей Сергею Сытенкову, Александру Шигалеву, Андрею Терещенко, Юрию Кобрусеву, лесникам Сергею Половчене и Сергею Старикову, трактористам Николаю Балебусову и Сергею Сапогову объявлены благодарности директора Буда-Кошелевского опытного лесхоза.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец