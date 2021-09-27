Праздник установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы – места распятия Христа. В результате раскопок была найдена пещера Гроба Господня, а неподалеку от нее были обнаружены три креста. Крест Иисуса был определен тогда, когда больная женщина, на которую их поочередно возлагали, получила исцеление. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погребения (отсюда и название Животворящий Крест).

Иерусалимский патриарх Макарий воздвиг крест, чтобы все желающие могли увидеть и поклониться святыне, разделив друг с другом радость ее обретения. По велению императора Константина в Иерусалиме в честь Воскресения Христова был построен величественный храм Гроба Господня. Отметим, что обретенную реликвию разделили на две части: одну оставили в Иерусалиме, а другую отправили в Константинополь.

Подготовила Елена ДОРОШКО