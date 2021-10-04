Вместе уже не один десяток лет, на работе, дома, даже школьные кабинеты рядом. Это о них, супругах и коллегах по работе, учителях начальных классов Дербичского сада-школы Александре и Татьяне Ибрагимовых, пойдет сегодня речь.

Выбрав когда-то профессию учителя, Ибрагимовы уверены, что, если повернуть время вспять, прошли бы этот нелегкий путь снова и снова. Примером для подражания для Александра Романовича стал двоюродный брат, также получивший специальность учителя начальных классов, а для Татьяны Николаевны – ее первый учитель Иван Рогожников. До сих пор она помнит уроки этого замечательного педагога. Решение поступить в Лоевское педучилище молодые люди принимали порознь, самостоятельно, а потом, получив специальность и создав семью, уже все делили пополам: и первое рабочее место в Трояновской школе Борисовского района, что на Минщине, куда попали по распределению, и переезд на родину Татьяны Николаевны, учебу в университете им. М. Танка и 32-летний путь в Дербичской школе.

Почему выбрали именно Лоевское педучилище? Для студента Александра, музыканта-самоучки (играет на гармони, баяне и духовых инструментах), это было еще и хорошей возможностью заниматься музыкой, а для Татьяны – огромное желание как можно скорее стать у школьной доски и передавать знания детям. Ей, отлично разбирающейся в точных науках, пророчили будущее инженера, но девушка отбросила все сомнения и поступила в пед-училище. И уже через несколько лет молоденькая 18-летняя учительница приняла свой первый класс. Как отметила Татьяна Николаевна, так на целых два года раньше она смогла приступить к занятиям.

Более чем 30-летний путь связывает Ибрагимовых с Дербичским детским садом-школой, не один выпуск позади. Нынешний директор Сергей Сорокин, например, – бывший ученик Александра Романовича. По признанию педагогов, бывшие ученики с облегчением вздыхают, когда узнают, что их чадо попало в надежные руки Ибрагимовых. И не без гордости супруги отмечают, что, где бы они ни были: в Гомеле, Буда-Кошелеве или Минске, их могут окликнуть и поприветствовать бывшие ученики. Среди них есть и такие, которые, приезжая к родителям, родственникам, обязательно заглянут в школу да еще с цветами для своей первой учительницы. И вовсе не важно, как они успевали в школе, главное, что стали хорошими людьми. Значит, не прошли даром усилия педагогов.

За годы учительства, конечно, многое поменялось в системе образования: в образовательный процесс постоянно внедряются новые методики, программы, издаются учебники, но по-прежнему незыблемыми остаются основы педмастерства: уважение к личности ребенка, разумные требования и взаимное доверие. Ибрагимовы привыкли работать на результат, при этом считают, что чем сложнее ребенок, тем интереснее с ним работать. Но не менее важно взаимодействие учителя, ребенка и родителя. Только так, вместе объединив усилия, можно достичь очень многого.

Наталья ЛОГУНОВА