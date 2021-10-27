Итак, впереди осенние каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику строго в шесть и делать дела. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе…

Несмотря на работу пришкольных лагерей, где ребята находятся под присмотром учителей, где разработана целая программа по культурному и развлекательному досугу учащихся, некоторые все же уговорят родителей, чтобы те оставили их дома. А оставшись одни, дети очень хотят в одночасье стать взрослыми, проявляя никому не нужную и опасную как для себя, так и для окружающих самостоятельность. В этом случае, как правило, они проявляют повышенный интерес к огню. К сожалению, нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один, не решится поиграть с коробком спичек, не попытается зажечь газовую плиту, зная, что так делают взрослые, а то и развести в комнате костер, вспоминая, что так на пикнике делал его папа или дедушка. Последствия такой самостоятельности предугадать не сложно. Чтобы избежать беды, вызванной детской шалостью с огнем, МЧС напоминает:

– не оставляйте малолетних детей без присмотра;

– еще раз расскажите детям о пожаробезопасном поведении;

– не оставляйте в доступном для детей месте спички, зажигалки;

– не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электроприборы;

– ребенок должен знать, что в случае возникновения пожара он первым делом должен покинуть помещение, поэтому ни в коем случае не закрывайте детей в квартирах или домах, лишая их возможности самостоятельно выйти на улицу.

А вы, уважаемые родители, в любой момент должны иметь возможность поговорить со своим ребенком, поэтому наличие у детей мобильного телефона, умение им пользоваться – одно из обязательных условий, обеспечивающее их безопасность.

Буда-Кошелевский РОЧС