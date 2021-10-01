«Белгосстрах» в свой юбилей провел благотворительную акцию в нашем районе.

Директор представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлева вручила подарки от компании, которая в нынешнем году отметила свое 100-летие жительнице поселка Октябрь Надежде Филипповне Ревенковой, также отпраздновавшей свой 100-летний юбилей в этом году.

Кроме того, представители организации посетили Уваровичский психоневрологический дом-интернат, где проживают престарелые люди и инвалиды.

— В этом году «Белгосстрах» отмечает 100-летие своего основания. В честь этой даты мы захотели, чтобы праздничное настроение с нашим коллективом разделили люди, нуждающиеся в поддержке, — пояснила цель своего визита Людмила Владимировна.

Подарки и угощения проживающим вручили в актовом зале интерната, где для гостей был организован праздничный концерт ко Дню пожилых людей.