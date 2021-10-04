Таков главный жизненный принцип Софьи Шевцовой, коренной губичанки, сельской труженицы и удивительной женщины. Немало испытаний выпало на ее долю, но, несмотря на все трудности и невзгоды, она и сегодня не теряет оптимизма и верит, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. А еще она принадлежит к числу тех, кто не привык ни минуты сидеть без дела и каждый свой день старается наполнить новым смыслом.

По роду своей журналистской деятельности мне часто приходится встречаться с разными людьми. Но, признаюсь, наибольшее удовольствие испытываю от общения с представителями старшего поколения, ведь у них за плечами не только прожитые годы и огромный опыт работы в той или иной сфере, но и много разных историй, оставивших неизгладимый след в их жизни. Моей сегодняшней героине выпало родиться и жить в непростое время. События тех страшных и далеких лет она помнит и ныне.

– Я родилась 20 января 1937 года. В нашей семье было трое детей, из них я самая младшая. Жили мы дружно, но война нарушила наш покой. С первых ее дней отец ушел на фронт. Не дай бог никому пережить хоть частичку того, что выпало мне и всем прошедшим через это кровавое пекло. Война показала, насколько беспощадными и бессердечными бывают люди, – делится Софья Кузьминична.

По признанию нашей героини, самым страшным для нее был 1943 год. 11 сентября взрывной волной от бомбы прямо во дворе была убита ее сестра Татьяна. Спасаясь от бомбежек, жители деревни были вынуждены прятаться в лесу, а в это время их родное село фашисты сожгли практически дотла.

– И сегодня перед моими глазами стоит страшная картина рукопашного боя у реки Черемуха, – вспоминает женщина. – Множество изу-веченных тел, разбросанных на берегу реки. Я испытала непередаваемый ужас. Еще полгода после тех событий практически не спала. Только закрою глаза – вижу растерзанных солдат. Даже не знаю, как я смогла это пережить… Благо больше фашистов на нашей земле не было. В конце 1945-го домой вернулся отец, ему довелось побывать во вражеском плену.

Мирная жизнь потихоньку начала входить в привычное русло. Софья Шевцова закончила восьмилетку, с 15 лет начала свой трудовой путь. Работала в родном колхозе счетоводом, вела учет трудодней, была кассиром и секретарем. Пробовала себя и в качестве швеи на одной из минских швейных фабрик. Есть в ее трудовой биографии и работа почтальоном, и бухгалтером в сельсовете. Но самой важной она считает работу осеменатором, ведь именно здесь женщина смогла полностью самореализоваться и достичь хороших результатов. 23 года она посвятила этой нелегкой профессии и говорит о ней с особой теплотой. Чего только стоил выход телят, составлявший 90%!

Понятно, что ее трудовые успехи не оставались незамеченными. В ее копилке – грамоты и благодарности различных уровней, а еще есть две медали: «За трудовое отличие» и «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР».

Однако самым большим достижением Софья Кузьминична считает своих детей. Старшая, Елена, живет в Минске. Перед выходом на заслуженный отдых она работала начальником отдела на крупном заводе. Младшая дочь, Наталья, с семьей живет в Жлобине, трудится в строительной сфере. К сожалению, сына Алексея несколько лет назад не стало. Страшная утрата легла тяжелым грузом на материнское сердце. Не проходит и дня, чтобы она не вспомнила и мысленно не поговорила со своим сыном.

– Для меня дети всегда были и остаются главным смыслом жизни. Так уж вышло, что растила и поднимала на ноги их одна. Делала все, чтобы они жили в достатке и выросли честными и достойными людьми. Пять внуков и столько же правнуков – самое большое мое богатство. Я всегда старалась жить честно, справедливо, не делала никому зла, любила людей, поэтому за прожитую жизнь мне не стыдно, – отмечает Софья Кузьминична.

В свои 84 года женщина ухаживает за приусадебным участком, выращивает цветы, а вышивка гладью остается для нее любимым времяпрепровождением. Она не только мастерица, но и отличная хозяйка. Ее выпечку любят и дети, и внуки.

Еще несколько лет назад Софья Кузьминична была запевалой в народном ансамбле «Губичанка», возглавляла местную ветеранскую организацию, всегда была в центре общественной и культурной жизни родного уголка. Сейчас предпочитает время проводить дома за вышивкой или за чтением газет. К слову, районка каждую субботу ложится в ее почтовый ящик на протяжении уже долгих лет.

– «Авангард» читаю от корки до корки. Начинаю обычно с конца и иду к началу. Все рубрики мне интересны. Люблю читать про людей, про сельское хозяйство. Из газеты узнаю все районные новости и происшествия. Приятно, что и про нас, пожилых людей, не забывают. Вот и в субботу увижу себя на страницах любимого издания (улыбается). Районке желаю долголетия и процветания и побольше таких же верных и преданных читателей, – подчеркнула наша собеседница.

Староста в деревне – что хозяин в доме, уверен Николай Дроздов. Он человек уважаемый, не один год избирается старостой по поселкам Красный свет и Заря.

Мужчина родился в 1941 году в поселке Заря Гусевицкого сельсовета. Выросший в послевоенное время, он научился ценить каждый прожитый день и никогда не терять оптимизма.

Всю жизнь проработал трактористом-машинистом в сов-хозе «Уваровичи». Всегда был на хорошем счету. За трудовые заслуги неоднократно премировался и награждался грамотами от райисполкома, имеет звание «Ударник труда».

– Я тут каждое поле знаю, ни одно без моих рук не обошлось, – говорит Николай Ефремович.

Наш герой признается, что работа на земле никогда не была легкой, но когда видел результаты своего труда, душа радовалась. А как приятно возвращаться домой после тяжелого трудового дня, где тебя ждет семья! Кстати, женился Николай рано, в 22 года. В семье родились четверо детей: девочка и трое мальчишек. Сейчас у него 9 внуков и уже 3 правнука.

Кандидатуру активного и инициативного мужчины на роль местного «управленца» жители выдвинули без долгих раздумий. Оно и понятно, ведь он здешний, да и родная деревня ему небезразлична. Первое, что односельчане дружно отмечают в Николае Ефремовиче, – это честность, настойчивость и трудолюбие.

Относясь к работе с душой, староста никому не может отказать в просьбе. Местные жители, если что-то понадобится или случится, первым делом звонят «Ахремовичу», а он уже решает, к кому обращаться дальше. И по хозяйству Николай справляется сам, хотя 11 лет прошло, как овдовел. Посадить и убрать огород, навести порядок в доме и т.д. – все умеет. Ни минуты не сидит без дела, всегда находит, чем себя занять.

– Благодаря жене, детям я прожил счастливую жизнь, – признается наш герой. – И если бы пришлось вернуться обратно и выбирать жизненный путь, то выбрал бы пройденный.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Ирина ШУТОВА

Фото авторов