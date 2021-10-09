Вряд ли кто поспорит, что главное предназначение женщины заключается в материнстве. Растить даже одного ребенка – огромная радость, а когда в семье несколько детей – это уже своего рода дар и колоссальная ответственность. А еще это огромный труд, справиться с которым под силу только любящей матери, отдающей всю себя без остатка своим детям.

Ольга Шутова – врач общей практики райбольницы. Первое впечатление – молодая, энергичная женщина, открытая в общении. У нее подрастают двое детишек – Кира и Кирилл. Да-да: у Ольги девочка и мальчик, имена которых имеют одинаковый корень.

– Когда я ждала первого ребенка, мы с мужем очень хотели мальчика, и думали назвать его Кирилл. Но родилась девочка – Кира. А затем мы все же дождались мальчика и дали ему то имя, о котором так мечтали. Ведь мечты всегда должны сбываться. И нас совершенно не смущало, что у детей будут одинаковые имена – это ведь даже необычно.

В непростое время борьбы с коронавирусом Ольга всегда на передовой: ведет прием пациентов в «красной зоне», выезжает на вызовы к больным.

– Сейчас у нас очень большой наплыв людей: в день могу принять до 50 человек, – признается Ольга. – Кроме того, рабочий график таков, что часто приходится работать и в субботу, и в воскресенье.

И тем более удивляешься и проникаешься уважением к женщине, которая так умело управляется и с нелегкой работой, и с домашними делами, и остаётся самой нежной, ласковой, понимающей мамой для своих любимых детей. Она всегда старается уделить время всем членам своей семьи, ведь быть мамой – это значит полностью посвящать себя детям, семье, прекрасно понимая, что это не только великое предназначение женщины, но и самый большой труд, без которого невозможно воспитать из маленького человечка настоящего Человека.

– Быть мамой – это не обязанность, не повинность, а главное жизненное предназначение женщины. Сколько бы ни было у мамы детей, воспитать их нужно так, чтобы они выросли хорошими людьми, – считает Ольга. – А еще это отличный шанс ненадолго получить второе детство: пересмотреть все диснеевские мультики, поиграть в детских игровых комнатах, покататься на качелях-каруселях, построить замки из песка.

Сегодня, глядя на своих любимых детей, она уже и не представляет свою жизнь без задорного детского смеха, без шалостей и проказ, без их горячих объятий и признаний в любви. И очень счастлива и благодарна судьбе за то, что она подарила ей возможность испытать радость материнства.

Ну а восстановить душевное равновесие после особенно нелегких рабочих дней ей помогает увлечение вязанием и рисованием.

Глядя в глаза этой молодой обаятельной женщины, и без слов понятно – она счастлива!

Исполняющий обязанности директора ОАО «УваровичиЭлит» Наталья Маковская признается, что никогда не боялась и не пасовала перед трудностями. По словам женщины, чем труднее, тем больше азарта двигаться вперед и искать новые пути выхода, из сложившихся ситуаций. А трудностей и испытаний, поверьте, в жизни нашей героини было немало.

Наталья Александровна родилась в многодетной семье, где кроме нее было еще трое детей. Детство и юность провела в Горках.

– Моя мама и практически все родственники по ее линии были педагогами. И казалось, моя будущая профессия была предопределена. Но я по педагогической стезе так и не пошла, а всю свою жизнь посвятила сельскому хозяйству, – рассказывает Наталья Александровна.

По словам нашей героини, у нее всегда перед глазами был пример ее родителей, которые окружали детей вниманием и заботой. Не случайно и она смысл своей жизни видит именно в детях и признается, что сегодня с гордостью может говорить об их успехах и достижениях. Ее дети уже выросли, нашли свое предназначение и место в жизни, разъехавшись по разным уголкам нашей страны. Но, как и прежде, в ее большом и открытом материнском сердце есть место для каждого из них.

– Я всегда хотела большую и дружную семью, поэтому искренне радовалась появлению на свет своих троих детей. А потом в жизни случился переломный момент. По трагическому стечению обстоятельств вместе со своим супругом рано ушла из жизни моя сестра-близнец, оставив после себя троих сыновей. Так наша семья стала еще больше. Как любая мать, старалась дать всем детям все самое лучшее, окружить каждого любовью, вниманием и заботой. Много разных моментов довелось пережить. Если скажу, что было легко, то слукавлю. Но, к счастью, всё это давно позади. Больше всего греет душу осознание того, что смогла стать для всех своих шестерых детей по-настоящему родным и близким человеком. Не передать словами, какое счастье и удовольствие испытываю, когда слышу от сыновей «мамуля». Кажется, всего одно слово, а сколько в нем заложено смысла, тепла, любви, нежности и внимания. Только ради этого и стоит жить, – делится Наталья Александровна.

Вы бы слышали, с каким воодушевлением она говорит о своих детях. Их успехи – повод для гордости. Каждый получил высшее образование и определился с профессией. Так, старший Олег, закончил юридический ВУЗ и работает в Минском аэропорту. В его семье уже подрастает сын. Дочь Ирина с супругом живут в Орше. Она стала ветврачом. Максим отучился на экономиста и готовится к службе в армии. Олег и Виталий стали правоохранителями, а Дмитрий работает в МЧС. К слову, Виталий подарил бабушке уже двоих внучек. Так что семья Натальи Александровны, как она когда-то и мечтала, становится еще больше.

Сейчас, когда все дети выросли, наша героиня все свое время посвящает работе. Ведь дел и забот у руководителя сельхозпредприятия хоть отбавляй. Но бояться трудностей – не в ее правилах. Она привыкла за любую работу браться, засучив рукава, и начатое доводить до конца. Этому и детей всегда учила.

– Быть мамой – это огромное счастье. Только познав вкус материнства, жизнь обретает новое наполнение и смысл. Это самое лучшее, что случилось со мной. Самое дорогое, что есть у меня, – это мои дети. Дети делают нас лучше, ради их счастья и благополучия мы можем горы свернуть. Ради этого и стоит жить.

Глядя на эту очаровательную улыбающуюся женщину, кто скажет, что вчера у нее был трудный день в «красной зоне», а потом еще и помощь мужу по монтажу отопления в строящемся семейном гнездышке, и обычные семейные хлопоты. В чем секрет? Оказывается, все очень просто – вера в себя, оптимизм и поддержка близких людей.

Анна Галыга, врач общей практики райбольницы, – любящая жена и заботливая дочь, счастливая мама троих замечательных детей. Старший Сергей уже учится на втором курсе аграрно-технического колледжа. Рисование карандашом в 3-D формате остается главным его увлечением. Теперь он еще и незаменимый помощник папе на строительстве дома. Девятилетняя Виктория в этом году перешла в 4-й класс, с 4 лет танцует в «Мiлавiце». Теперь еще и учится игре на баяне в школе искусств. А вот младшенькая, трехлетняя Анастасия, пока посещает детский сад, но уже сочиняет стихи и поет. Дети стараются не доставлять особых хлопот маме, понимая, какую ответственную миссию ей приходится выполнять. Когда она, уставшая, возвращается домой, встречают, стараются поддержать, наперебой рассказывают о своих успехах. По признанию Анны Валерьевны, тогда и открывается второе дыхание. Это ли не материнское счастье?

А поддержка близких ей сейчас просто необходима. Сегодня Анна Галыга принимает пациентов в «красной зоне»: допоздна, порой без выходных, до 50 человек в день. Ведь врачебный долг и искреннее желание помогать людям всегда были и остаются одними из жизненных приоритетов моей героини.

При всей своей занятости Анна Валерьевна нашла время и для нашего разговора.

– Слепой материнской любви вовсе недостаточно, чтобы дети выросли настоящими людьми, – делится она своими принципами воспитания. – Важно, чтобы не были простыми потребителями, а приносили пользу, делали добрые дела. Учу никогда не врать, быть честными с самими собой и окружающими. При этом стараюсь быть с ними на равных, всегда выслушать и понять их.

Анна Валерьевна убеждена, что хорошая мама та, которая имеет твердую жизненную позицию и мечтает о стабильном будущем своих детей, с детства прививает любовь и уважение к своей Родине, национальным традициям и семейным ценностям. А ведь семья у них замечательная: вместе строят дом, вместе проводят выходные и праздники, вместе преодолевают трудности. И делают это всегда на доверии, взаимопонимании и уважении.

Встречи с позитивными, открытыми людьми всегда проходят на одном дыхании. Во всяком случае утро четверга для меня выдалось именно таким. Знакомство и общение с жительницей Октября Натальей Степаняк на весь день обеспечили позитивный настрой – настолько интересной мне показалась собеседница. Встреча предполагала общение с ней, прежде всего, как с мамой, а получился разговор о счастливой женской судьбе. И, заметьте, эту линию судьбы она выстраивает сама.

Наталья родилась и выросла в Октябре. Медиком стала по желанию мамы, которая хотела, чтобы старшая дочь была педагогом, а младшая – медецинским работником. Так и случилось. Поступила без экзаменов в Оршанское медучилище, отучилась. Получив специальность, вернулась на малую родину и вот уже 20 лет работает фельдшером выездной бригады скорой помощи Уваровичской больницы. Выбрав работу на скорой, ни разу не пожалела о своем решении. Не жалеет об этом и сейчас, в период эпидемии, когда вместе с бригадой спешат на помощь людям, за дежурство выполняя порядка 20 выездов, проезжая по 500-700 км.

– Своей профессией живу, дышу, на каждое дежурство мчусь с радостью, – признается Наталья Александровна. – Первое время добиралась до Уваровичей на попутном транспорте. Одна из таких поездок оказалась судьбоносной: меня подвез молодой человек, который впоследствии стал моим мужем. С супругом Андреем в браке уже 16 лет. У нас трое замечательных детей. Старшему сыну Стасу уже 14, второму сыну Роману – 11 лет, а дочурке Аннушке в феврале исполнится шесть. Каждое утро отвожу детей в Коммунар на занятия в школу и детский сад. Стас и Анна занимаются танцами в «Мілавіце», Рома имеет третий результат в республике в своей возрастной категории по спортивному ориентированию. Мальчишки еще и музыкой успевают заниматься: старший закончил музыкальную школу по классу домры, младший играет на аккордеоне.

– Какая я мама? Сложно ответить однозначно, – продолжает моя героиня. – Знаю одно: я живу для своих детей. Поэтому стараюсь совмещать все – вместе с мужем выращиваем домашнюю птицу, помогаем родителям на приусадебном участке, теплицы у дома – также наши владения. Конечно, устаю, но силы придают мечты о будущем. Хочу, чтобы мои дети выросли такими, какими воспитали нас родители – трудолюбивыми и ответственными. Может сегодня и не получаю от них всего, о чем мечтаю, но, думаю, со временем они поймут, что в жизни важно стать порядочными и достойными людьми, и будут к этому стремиться. Люблю готовить. Вчера, например, запекали с детьми утку с яблоками. Любим печь вместе шарлотку, устраивать праздничные семейные вечера. По выходным посещаем церковь. Словом, детей стараемся разносторонне развивать – в жизни все пригодится. От своей мамы переняла стремление к порядку и чистоте, трудолюбие, уважение к старшим. Особая связь у нас со старшей сестрой Алесей, которая живет в Санкт-Петербурге. Каждое лето приезжает она домой. Тут уж не можем расстаться. У родителей есть беседка: ставим самовар на шишках и пьем чай, до рассвета не можем наговориться.

Дочь – сестра – жена – профессионал – мама: вот так, кирпичик за кирпичиком, строится судьба каждой женщины, а за ней, как за надежным щитом, прячется женское счастье.

Ирина ШУТОВА,

Ольга ЧЕРНЯКОВА, Наталья ЛОГУНОВА

Фото авторов

и Ирины Палубец