Работники дорожной службы трудятся для того, чтобы дороги для всех водителей были безопасными, удобными и комфортными. И немалый вклад в общее дело вносит водитель линейно-дорожной дистанции №464

Владимир Мартынов.

Владимир Иванович – один из самых опытных водителей. Его трудовой стаж в этой профессии составляет более 40 лет. Каждый уголок района ему знаком. Наверное, нет таких дорог на Будакошелевщине, по которым бы этот водитель не проезжал.

Родился он в деревне Ровковичи Чечерского района, после школы поступил в Буда-Кошелевский совхоз-техникум на техника-механика, оттуда его призвали в армию. Отслужив, юноша закончил обучение и вернулся на малую родину в колхоз имени Суворова заведующим мастерской по ремонту техники. Затем работал в Шарибовском совхозе водителем, техником-механиком по эксплуатации сельхозмашин, председателем профкома и даже заведующим фермой. Это время вспоминает с некоторой долей ностальгии – жизнь в совхозе и деревне кипела. После реорганизации хозяйства он устроился в ДЭУ-46.

– Как пришел в 1988-м, так и остался здесь, – откровенничает Владимир Иванович. – Только на этой работе себя вижу. Можно сказать, прикипел душой к профессии.

Сидеть сложа руки ему некогда: работа всегда имеется. Летом водитель МАЗа задействован в строительстве дорог, а зимой – на их обслуживании. Трудно представить, сколько километров дорог оставил позади наш герой.

Руководство дистанции всегда на него может положиться, потому что уверено: все наряды будут выполнены добросовестно. О его профессионализме можно судить и по трудовой награде: в 2020-м году он был награжден нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций Рес-публики Беларусь «Ганаровы транспартнiк». Кроме того, получил не одну грамоту от руководства за безупречную работу. Кстати, Владимир Иванович уже семь лет как на пенсии, но продолжает трудиться.

– Не люблю сидеть без дела. Пока есть силы, нужно работать, – говорит мужчина. – Вовремя отремонтированная, а в снежную зиму расчищенная дорога – гарант того, что без проблем могут добраться в любой населенный пункт района автобус, автолавка или скорая помощь.

Ирина ШУТОВА

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