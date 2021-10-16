Вместе с осенью подошло и время стать в строй. В военных комиссариатах по всей стране проходит призывная кампания, где принимают решение о месте будущей службы новобранцев.

12 октября на заседании призывной комиссии в военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов рассмотрено 22 призывника.

– Сейчас идет основной этап призывной кампании. Особенностью текущего осеннего призыва является то, что отправки призывников на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы начнутся не с 15 ноября, как раньше, а с 25 октября, – отметил начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Сергей Пликус.

Прежде чем приступить к рассмотрению личных дел призывников, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв проинформировал состав комиссии о требованиях к гражданам, призываемым на службу в резерве, при вынесении данного вопроса на голосование и принятии окончательного решения.

Распределение призывников происходило с учетом состояния здоровья, образования, имеющейся специальности и других критериев. Любопытно, что сами будущие солдаты чаще всего выбирали пограничные формирования и специальные войска, но не всегда желание совпадает с возможностями: кто-то не может служить в спецназе из-за группы годности, а кто-то, по мнению членов комиссии, будет более полезен в транспортных войсках. К концу заседания каждый призывник узнал о результатах предварительного распределения.

Осенний призыв в 2021 году проходит с учетом особенностей, связанных с профилактикой коронавируса, – на призывном пункте предприняты необходимые профилактические меры: дистанцирование, использование масок, перчаток и антисептиков. К слову, большинство призывников, пришедших на комиссию, оказались привиты от COVID-19. Тем, кто не успел пройти вакцинацию главврач райбольницы Станислав Крылатов предлагал сделать прививку непосредственно в этот же день.

По словам Владимира Петрусёва, большинство ребят стремятся не только служить, но и получить престижную воинскую специальность:

– У призывников во все времена популярны элитные воинские части – Силы специальных операций, органы пограничной службы, подразделения Министерства внутренних дел. В военном комиссариате учитывается желание призывника и берется во внимание его гражданская специальность, если такая есть. Проводится профессионально-психологический отбор, анализируются состояние здоровья и физические данные. Решение выносится по совокупности результатов. Да, кому-то выпадет честь служить в бригаде специального назначения, кому-то – в подразделении связи… Но страна одна, и воинский долг перед ней нужно с честью выполнить на любом посту.

Ирина ШУТОВА

Фото автора