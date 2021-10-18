18 октября в 11:29 поступило сообщение о возгорании сарая.

Сарай полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожного обращения с огнем.

Каждый четвертый пожар, каждая третья жертва на пожаре – следствия неосторожного обращения с огнем. МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.