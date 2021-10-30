Об этом и многом другом стало известно «Авангарду» из компетентных источников.

Предприятие, как сообщили нам в налоговой, зарегистрировано в нашем районе, но свою деятельность по перевозке пассажиров автомобилями такси осуществляло в областном центре. В ходе проверки налоговые инспекторы установили, что в период с декабря 2019 года по март 2020-го водители такси зарплату получали наличными, а начисленные и выплаченные им суммы нигде не отражались в бухгалтерских документах. При этом фактическая заработная плата, выданная «в конвертах», составляла не менее 500 рублей каждому. А с шестью водителями трудовые отношения не были оформлены вовсе.

Для осуществления деятельности такси предприятие арендовало у физических лиц и сами автомобили. Аренда одного в неделю составляла 200 рублей. С владельцами авто расчет производился своевременно и в полном объеме. Однако документов об исчислении, удержании и уплате подоходного налога с физических лиц с полученных доходов на предприятии также не смогли предоставить.

Кроме того, управляющий получал от предприятия денежные средства на хозяйственные расходы, а документы, подтверждающие понесенные расходы, к проверке не предъявлял. В указанный период с карт-счетов общества с ограниченной ответственностью снимал деньги на хозяйственные и командировочные расходы и учредитель предприятия. К тому же он пользовался дебетовой карточкой проверяемого субъекта.

По итогам проверки предприятие должно уплатить в бюджет более 22,5 тысячи рублей подоходного налога. Руководитель также будет привлечен к административной ответственности.

Случись это, допустим, в июле текущего года, жажда наживы в обход закона могла обернуться для учредителя не только штрафом, но и уголовным делом. Поскольку с 19 июня 2021 года Законом Республики Беларусь от 26 мая №112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» введена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (ст. 2431 УК) и уклонение от уплаты страховых взносов (ст. 2433 УК). Уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неперечислением налогов, сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных налогов превышает 1 тыс. базовых величин (в настоящее время 29 тыс. рублей).

Деньги деньгами, но не стоит забывать и о другом. Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат).

Наталья ЛОГУНОВА