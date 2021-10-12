Приятный сюрприз ожидал нескольких матерей Будакошелевщины накануне праздника в районном военном комиссариате. В День матери они получили Благодарности из рук военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимира Петрусёва.

– Дорогие женщины! Поздравляю вас с Днём матери! Ваши сыновья во время службы в армии показали отличные результаты, активно занимаются спортом и проявляют инициативу во всех делах. Они зарекомендовали себя как трудолюбивые и старательные военнослужащие, – отметил, поздравляя женщин, Владимир Сергеевич. – Вы воспитали настоящих защитников родины и можете гордиться этим. Здоровья, успехов, пусть ваши дети и в дальнейшем вас радуют.

Для всех приглашенных был организован праздничный концерт и чаепитие.