Сегодня Буда-Кошелевский опытный лесхоз отправился на производственную базу и дендропарк для уборки мусора и листьев, опавших веток, тропинок и дорог. Коллектив с радостью выполняет доброе дело и приглашает жителей города и района принять участие в акции и помочь природе.

К ним присоединились депутаты и трудовые коллективы социальной сферы Гусевицкого сельсовета, которые производили ежегодную уборку мусора в лесном массиве. В этом году для облагораживания была выбрана территория вблизи поселка Красный свет. А в середине октября во второй этап акции сельсовет планирует высадку деревьев в Пенчине и Гусевице.

Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 9 октября. В нынешнем году она будет приурочена к Году народного единства и охватит все регионы страны.

На протяжении дня волонтеры смогут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест.

К слову, в 2020 году участие в акции «Чистый лес» в республике приняли почти 39 тысяч человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тысяч кубометров мусора и захламленности, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно было высажено более 1,3 млн. деревьев.

Алина ЮРИНСКАЯ