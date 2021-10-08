Овен. На этой неделе добьетесь больших успехов, если будете действовать быстро и решительно. Полезно проявлять инициативу в работе, сможете укрепить свои профессиональные позиции. Интересные новости могут повлиять на ваши планы или подсказать, как стоит действовать дальше.

Телец. Вы в силах сделать почти невозможное. Важно вовремя определиться с приоритетами, решить, действительно ли нужно сосредоточиться на одном важном деле или лучше заняться чем-то другим. Такие решения предстоит принимать самостоятельно.

Близнецы. Неделя сложится удачно, если в первой ее половине не станете принимать мелочи близко к сердцу. Что-то может идти не так, но непреодолимых преград на вашем пути не возникнет, а ответы на любые вопросы наверняка вскоре найдутся.

Рак. Важно избегать споров, особенно в начале недели. Вы не во всем согласны с окружающими. Иногда стоит свести объяснения к минимуму и просто поступать так, как считаете нужным.

Лев. Если у вас большие планы, не откладывайте их реализацию надолго. Именно первые дни недели хорошо подходят для важных дел, решения сложных вопросов. Возможно, вам удастся заручиться поддержкой очень влиятельных особ.

Дева. Соберитесь с мыслями и настройтесь на серьезный лад. Может показаться, что первые дни недели – не время для трудовых подвигов, и полезнее будет отдохнуть, чем сосредоточиться на работе. Но есть дела, которые нельзя откладывать. Подойдите к ним ответственно.

Весы. Неделя довольно беспокойная, но интересная. Скорее всего, вам нужно будет заняться чем-то совершенно новым, и это дело увлечет настолько, что захочется изменить планы на будущее. Отношения, начинающиеся на этой неделе, окажутся полезными для вас.

Скорпион. На этой неделе особенно важно вести себя дружелюбно, не ссориться с окружающими по пустякам, не вести долгих споров. Проявляйте снисходительность к чужим слабостям. Это идет на пользу отношениям, позволит избежать многих неприятных моментов.

Стрелец. Вы узнаете много полезного. Но не торопитесь делиться этой информацией со всеми подряд. Сейчас не время раскрывать секреты, откровенно разговаривать с теми, о ком вам мало что известно. Важна осторожность в деловых отношениях. Вероятны незапланированные расходы.

Козерог. Очень насыщенная неделя. Нужно многое успеть, поэтому в некоторые дни у вас каждая минута будет на счету. Помогут люди, от которых не ожидали ничего подобного. Недавние соперники могут стать союзниками, а со временем и вашими друзьями.

Водолей. Отличная неделя для решения любых вопросов, касающихся вашей работы, развития карьеры. Дома может быть больше забот, чем обычно. Часто это связано с какими-то приятными событиями. Именно дома стоит встречаться с особенно дорогими вам людьми.

Рыбы. На этой неделе нелегко будет найти подход к окружающим. Не стоит ожидать слишком многого от коллег и деловых партнеров. Они порой бывают невнимательны, а часто и просто меньше, чем вы, заинтересованы в успехе общего дела. Поэтому важные задачи нужно решать самостоятельно.

© Правда Гомель