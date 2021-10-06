ОВЕН. Сейчас у Овнов есть только два пути развития событий: полная стабильность во всем или ограниченность личностным миром. Постарайтесь внести ясность во все моменты, которые имеют для вас особую ценность. Проведите период активно, устройте встречу с близкими, прогуляйтесь по парку или отправьтесь в путешествие.

ТЕЛЕЦ. Приоритетными сферами для Тельцов являются семья и деньги. Посвятите время родным и близким, не исключено начало крепких отношений с новыми знакомыми. Период благоприятен для решения финансовых вопросов. Прибавление денег возможно не только от упорной работы, но и от счастливого стечения обстоятельств, возможно, вы получите подарок или крупный выигрыш.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает время перемен: все задуманное начнет осуществляться, появятся новые проекты, которые обязательно приведут к успеху. Постарайтесь самостоятельно обдумывать и принимать решения. Также возможно возникновение служебного романа, который непременно изменит ваше положение.

РАК. Период благоприятен для построения социальных контактов. Встречи со старыми друзьями благотворно повлияют на ваше будущее. Возможны выгодные контракты. Выходные отлично подходят для романтического свидания, сейчас уровень вашей сексуальности просто зашкаливает.

ЛЕВ. Неделя отлично подходит для начинаний, но перед стартом нового проекта нужно получит одобрение и поддержку вышестоящих лиц, тогда все пройдет успешно. Сейчас вы максимально сможете проявить себя и блеснуть талантом. В выходные ждет встреча со старыми приятелями, вечер пройдет на позитивной ноте.

ДЕВА. Сможете все преодолеть благодаря своей настойчивости и решимости. Самое время заключить крупную сделку, но перед этим внимательно оцените ее условия. Для женщин судьба подготовила интересную встречу. У мужчин тоже хороший период для романтических встреч.

ВЕСЫ. Вы давно ждете, когда судьба заметит ваши старания и вознаградит за проделанную работу. Этот период настал. Но вам еще есть чему поучиться, например, получать удовольствие не только от достижений, но от процесса работы над ними. Перестаньте грустить, наслаждайтесь моментом, живите здесь и сейчас.

СКОРПИОН. Сейчас вас ждет удача, будьте отважны и не упустите момент. Смело берите все в свои руки и отправляйтесь покорять мир. Только не забывайте прислушиваться к мнению близких и коллег. Несмотря на нескончаемую энергию и уверенность, грамотно постройте отношения с окружающими и расставьте приоритеты, тогда все получится.

СТРЕЛЕЦ. Выделите по утрам время для работы с внутренней энергией. В этот период будут удачны любые контакты, общение с людьми и встречи. Посвятите себя творчеству, поездкам или займитесь обустройством дома, сделайте ремонт или начните строительство. Выходные будут спокойными. Не исключено, что покупки потребуют срочных затрат.

КОЗЕРОГ. Время благоприятно и благосклонно. Ваши личные качества и внутреннее обаяние усиливаются, вы проявляете максимальную уверенность и сексуальность. Сейчас самое время, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Обратите внимание на здоровье: свое и ваших близких. Возможно, обострение старых болезней.

ВОДОЛЕЙ. Настал момент, чтобы наладить отношения с коллегами. Вам также придется оказывать поддержку близким, но вам и самим не помешает дружеский совет. Как только вы определитесь, душевное равновесие восстановится. Будьте внимательны к любимому человеку: сделайте для него подарок.

РЫБЫ. Неделя наполнена заботой и романтикой. Успешно пройдут важные переговоры и новые знакомства. Используйте этот момент. Не забывайте о близких, преподнесите им маленькие сюрпризы и взамен получите не меньшие ласку и тепло. Семейный обед – отличный вариант для выходных.

© Правда Гомель