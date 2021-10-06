ОВЕН. Неделя исполнения желаний. Всё, что вы давно задумали и очень сильно хотели, может исполниться. Усилия, приложенные в прошлом, не останутся незамеченными и по достоинству будут вознаграждены. Возможно появление людей, которые смогут оказать неожиданную помощь.

ТЕЛЕЦ. Отличное время, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или дать второе дыхание своему бизнесу. Обстановка хоть и будет благоприятной, но ничего без упорного труда вам не дастся. Знание законов и умение вести переговоры очень пригодятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время, когда вы получите вознаграждение за свои труды. Если в планах было строительство дома или создание семьи, отнеситесь к этому серьезно и делайте все основательно. В погоне за достижением цели будьте тактичны и деликатны.

РАК. Благоприятный период как для женщин, так и для мужчин. Женщин ждет новый этап развития в жизни, не исключено, что значительное влияние окажет близкий друг. Мужчинам стоит быть решительнее и добиваться своей цели, не обращая внимания ни на что.

ЛЕВ. Сейчас самое время, чтобы подумать о будущем. Выделите для себя направления развития и начинайте двигаться по этому пути. Благоприятный период, чтобы завершить запланированные дела: ремонт квартиры, получение водительских прав.

ДЕВА. Период благоприятен для налаживания дел в любовной сфере. Если вы одиноки, не исключено начало нового романа, это будет не просто страстный порыв, а настоящая любовь.

ВЕСЫ. Сейчас благоприятное время, чтобы построить планы на будущее. В ближайшие дни можете укрепить свои позиции и усилить свою влиятельность. Хороший период, чтобы проявить свой потенциал и показать себя в общественной деятельности. Уделите внимание налаживанию контактов и связей.

СКОРПИОН. Грядут перемены и новый этап жизни. Изменится не только ваше окружение, но и вы сами. Вы станете более серьезными, ответственными, начнете ценить свой труд. Старайтесь объективно смотреть на мир и адекватно оценивать происходящее.

СТРЕЛЕЦ. Период подготовил для вас приятный сюрприз в финансовой сфере: возможна удачная покупка или крупный выигрыш. Можете встретить свою любовь, так что смело заводите новые знакомства и отправляйтесь на романтические свидания.

КОЗЕРОГ. Стоит заняться творческими приятными делами. Проявляйте активность и фантазию, чтобы получить удовольствие от процесса. Отличное время, чтобы создать уют или сделать ремонт. Организуйте на выходных небольшой семейный ужин.

ВОДОЛЕЙ. Представители знака окажутся в самой гуще событий – их начнут рекомендовать для повышения, а также хвалить перед коллегами. Если появится возможность уехать за границу для переговоров, обязательно воспользуйтесь ею – она поможет открыть в себе новый потенциал.

РЫБЫ. Период благоприятен для решения деловых вопросов и профессионального развития. У вас блестящий ум, которым умело распоряжаетесь и обращаете все ситуации в свою сторону. Если вас не устраивают отношения с партнером, не стоит всю ответственность взваливать на него, сначала лучше разобраться в себе.

© Правда Гомель