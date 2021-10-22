ОВЕН. В финансовом плане вас ждет очень продуктивная неделя. Сможете вложить деньги так, что они принесут доход. Не рекомендуется физический труд, занятия в спортзале тоже пока отложите.

ТЕЛЕЦ. Неплохое время для самообразования и повышения квалификации. Финансы будут зависеть только от вашего трудолюбия. Не будете лениться – сорвете куш. Но и отдыхать не забывайте.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период лучше не браться за серьезные проекты в одиночку. Отличный результат принесет коллективный труд, поэтому заручитесь поддержкой окружающих. К неудачам отнеситесь философски, этот опыт поможет не совершать ошибок.

РАК. Звезды не советуют вступать в конфликты с руководством. Да и с коллегами лучше быть на короткой ноге: узнаете много нового. Вас ждет рутинный монотонный труд, однако вскоре все-таки сможете отдохнуть.

ЛЕВ. На этой неделе не следует принимать кардинальных решений: любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Постарайтесь не взваливать на себя непосильные обязанности и общечеловеческие проблемы – ограничьтесь ближним окружением.

ДЕВА. Вам могут предложить выгодную работу, прежде чем соглашаться, подумайте: готовы ли вы к переменам? Если да, действуйте. Этот период заряжен на новые знакомства. Правда, напряженными могут стать отношения со старшим поколением.

ВЕСЫ. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников.

СКОРПИОН. Благоприятное время для профессиональной активности, в результате чего сможете поправить материальное положение или подняться по служебной лестнице. Широта взглядов, ответственность и целеустремленность будут способствовать укреплению вашего авторитета на работе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе стоит быть внимательными по отношению к своим детям. Действуйте пряником, а не кнутом, чтобы достучаться до них. Главное – не отпугните детвору своим напором!

КОЗЕРОГ. Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что экстравагантный поступок поможет вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из камня.

ВОДОЛЕЙ. Начальство будет предъявлять к вам высокие требования, постарайтесь показать себя с выгодной стороны, и ваши старания оценят. Отдыхать лучше с семьей, которой не хватает вашего внимания. Творческих людей посетит вдохновение, появятся новые идеи.

РЫБЫ. Общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит в скором будущем упрочить финансовое положение. Следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук – могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

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