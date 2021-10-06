Овен. В начале недели постарайтесь как можно раньше определиться с планами, решить, за что возьметесь в первую очередь. Лучше руководствоваться собственным здравым смыслом, чем прислушиваться к чужим советам: они чаще сбивают с толку, чем помогают.

Телец. На этой неделе вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Удастся решить вопросы, которые прежде не давали покоя. Не исключено, что появится ясность там, где ее очень не хватало.

Близнецы. Неплохая неделя. Будет возможность укрепить существующие связи и найти новых союзников. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, станут менее формальными. Самые приятные встречи ждут вас в конце недели.

Рак. Довольно сложно будет сосредоточиться на чем-то одном. Это время новых возможностей, каждой из которых захочется воспользоваться. Но приходится выбирать. Полагайтесь на интуицию. Возможны значительные денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Лев. Не переоценивайте свои возможности. Сейчас особенно важным становится умение реально оценить сложившуюся ситуацию, понять, что в ваших силах, а что – нет. Появятся новые задачи. Разобраться с ними порой непросто: приходится учиться, причем часто – на собственных ошибках.

Дева. Благоприятная неделя для общения, в том числе делового. Ваши идеи многим нравятся, и если для реализации задуманного нужна финансовая поддержка, наверняка ее получите. Старайтесь избегать неоправданного риска.

Весы. В начале недели готовьтесь к неожиданностям. События не всегда развиваются так, как вы предполагали. Вместо того чтобы действовать по плану, придется импровизировать, на ходу принимать решения. В это время возможны неожиданные визиты, незапланированные встречи, которым будете рады.

Скорпион. Вам нравится все необычное, незаурядное. Появится много новых идей. Осуществить задуманное можно, но нужного результата вы, скорее всего, добьетесь не сразу. Потребуются терпение и настойчивость. Вероятны удачные совпадения.

Стрелец. Отличная неделя. Многое получится хорошо. Сейчас самое время браться за новые дела, смелые масштабные проекты. Полезно делиться идеями. Вероятен настоящий прорыв в карьере. Отношения, которые начнутся как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер.

Козерог. Настройтесь на серьезный лад: это важно для успеха. Легкомысленный подход к делам может принести немало проблем, особенно когда речь идет о каких-то совместных проектах, планах, в которые вовлечены другие люди. Лучше не одалживать значительных сумм.

Водолей. Благоприятная неделя, плодотворная и интересная. Сможете сделать много полезного не только для себя, но и для других. Почаще вспоминайте о победах, которые одержали раньше. Так вы сохраните уверенность в своих силах, даже если что-то пойдет не так.

Рыбы. Не сердитесь из-за пустяков. Разногласия возможны и на работе, и дома, но чаще всего они окажутся полезными, помогут выбрать из нескольких возможных вариантов лучший. Неделя подходит для того, чтобы обустраивать свой дом, покупать мебель, бытовую технику, другие полезные вещи.

© Правда Гомель