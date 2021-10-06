Овен. Вам везет. Воспользуйтесь этим, чтобы справиться с какими-то важными и сложными делами. Неделя подойдет для обсуждения финансовых вопросов. Возможно, вы поймете, как можно значительно увеличить доходы или правильно распорядиться имеющимися средствами.

Телец. Начало недели будет насыщенным. Дел много, каждое из них по-своему интересно. Вы хотели бы справиться со всем сами, но здравый смысл подсказывает, что помощь не помешала бы. Подумайте, к кому стоит обратиться. Лучше выбирать союзников, с которыми просто иметь дело.

Близнецы. Подходящая неделя для того, чтобы заняться важными делами. Едва ли что-то будет отвлекать от них или мешать достичь цели. Не исключены неожиданные расходы, а кое-какие поступления могут задерживаться.

Рак. Старайтесь избегать волнений и стрессовых ситуаций. Сейчас для вас особенно важно сохранять спокойствие, эмоциональное равновесие. Именно это помогает восстановить силы, подготовиться к делам, которыми предстоит заняться в ближайшее время.

Лев. Необычная неделя. Заметно расширится круг общения. Не исключено, что начнете дружить с теми, с кем прежде поддерживали лишь формальные отношения. Старайтесь творчески подходить к решению любых задач.

Дева. В течение недели многим начинаниям будет сопутствовать удача. Вы можете вернуться к тому, с чем прежде не удавалось справиться. Обретете уверенность в себе, которой прежде не хватало. Благоприятное время для решения финансовых вопросов и заключения сделок.

Весы. Благоприятный период для работы и учебы. Можно браться за какие-то сложные и масштабные проекты. Стоит запастись терпением, потому что события могут развиваться несколько медленнее, чем ожидали.

Скорпион. Неделя довольно утомительная. Окружающие будут обращаться за информацией, советами или помощью. Вас ждет несколько очень приятных сюрпризов. Это удачные дни, когда многое сложится именно так, как вам нужно. Стоит воспользоваться ситуацией, чтобы добиться успеха в делах.

Стрелец. Не спешите с решениями и никому не позволяйте торопить вас. Даже когда вокруг суета и неразбериха, сохраняйте спокойствие и рассуждайте здраво, тогда не совершите ошибок. Окружающие вскоре станут прислушиваться к вашему мнению, следовать советам.

Козерог. Неделя будет не самой простой, но никакие трудности не испортят вам настроения. Как бы ни складывались обстоятельства, сохраняйте оптимизм и уверенность в своих силах. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер.

Водолей. Наступает подходящий момент, чтобы осуществить какой-то грандиозный замысел. Мыслите масштабно. У вас появятся идеи, которые больше никому не могли бы прийти в голову. Не бойтесь рассказывать о своих замыслах: окружающим они наверняка понравятся.

Рыбы. Дел окажется неожиданно много, и вы со всем отлично справитесь. Приятно, что для этого не придется прикладывать усилий. Даже особенно стараться не надо: люди щедро поделятся полезной информацией. Будет шанс познакомиться с человеком, который поддержит вас, поможет достичь профессиональных успехов

© Правда Гомель