В прошлом году белорусам разрешили не ждать 18-летия ребенка, чтобы потратить семейный капитал. Использовать его можно досрочно – на жилье, медицину, образование. Недавно стало известно, что правила досрочного использования семейного капитала будут меняться. Изменения прописаны в Указе Президента №389 от 12 октября 2021 года.

Семейный капитал назначается одному члену семьи (как правило, матери), но право на его использование имеют все члены семьи, учтенные в ее составе при назначении семейного капитала (в т.ч. отец (отчим)). Кроме того, дети, родившиеся (усыновленные, удочеренные, возвращенные в семью в связи с восстановлением в родительских правах) после назначения семейного капитала, также будут иметь право на его использование наравне с членами семьи, учтенными в ее составе при назначении семейного капитала. Следует отметить, что семья может реализовать право на назначение семейного капитала один раз.

В нашем районе с 2015 года семейный капитал назначен 476 семьям. С 2020-го 195 семей воспользовались им досрочно. В большинстве случаев деньгами от государства многодетные семьи пытаются решить жилищный вопрос, 10 семей воспользовались средствами на образование, 2 семьи – на стоматологические услуги. С 1 января 2021 года размер семейного капитала составляет 23737,50 рублей. За 9 месяцев текущего года за такой поддержкой обратились 56 многодетных семей. Установленная базовая сумма каждый год индексируется с учетом роста потребительских цен.

Использование семейного капитала

Указ Президента Республики Беларусь №389 «Об использовании семейного капитала» вступает в силу с 1 января 2022 года и распространяет свое действие на семейный капитал, назначенный по программам 2015-2019 гг. и 2020-2024 гг. Согласно Указу расширены направления досрочного использования средств семейного капитала.

Так, в дополнение к действующим направлениям с 1 января 2022 года средства семейного капитала могут быть досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты его назначения) использованы на улучшение жилищных условий.

Предоставлена возможность расходовать средства семейного капитала на: приобретение доли (долей) жилого помещения, если после такого приобретения гражданин становится собственником всего жилого помещения; погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство (реконструкцию), приобретение жилья; погашение задолженности по кредитам, предоставленным банками по договорам о переводе долга, о приеме задолженности (в случаях, когда долг по кредиту переведен на члена многодетной семьи или им принята задолженность по кредитному договору).

Необходимо помнить, что сохраняется действующий подход – досрочно использовать средства семейного капитала на цели улучшения жилищных условий возможно только в отношении члена семьи, состоящего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшего на таком учете на дату заключения кредитного договора, договора займа. При этом член семьи может (мог) состоять на таком учете лично или в составе семьи. При условии, если член семьи направлен на строительство (реконструкцию) жилья, в том числе при погашении кредита (займа), взятого на его строительство (реконструкцию) – если строительство (реконструкция) осуществляется (осуществлялось) в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства.

С целью более взвешенного подхода граждан к расходованию средств семейного капитала на улучшение жилищных условий с 1 января 2022 года вводятся следующие регулирующие нормы: граждане, принимая решение о строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, приобретении доли (долей) в праве собственности на них общей площадью менее установленных нормативов (менее 15 кв. метров, в г. Минске – менее 10 кв. метров на одного человека), будут сниматься с учета нуждающихся на основании их заявления; запрещается отчуждение (купля-продажа, мена, дарение и др.) приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений, доли (долей) в праве собственности на них в течение пяти лет со дня госрегистрации права собственности на них.

Возможность отчуждения ранее пятилетнего срока предусматривается в следующих случаях: если жилое помещение находится в залоге (ипотеке) в соответствии с законодательством или договором о залоге; в исключительных случаях (переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилого помещения и другое) либо в случае улучшения жилищных условий собственником жилого помещения путем строительства (реконструкции) или приобретения другого жилого помещения – с разрешения местного исполнительного и распорядительного органа.

Теперь запрещается приобретение за счет средств семейного капитала жилых домов, доли (долей) в праве собственности на них, включенных в реестры ветхих и пустующих домов (с 1 января 2023 года – в государственный информационный ресурс «Единый реестр пустующих домов»). Кроме того, вводится обязательная оценка стоимости (на основании рыночных методов оценки) приобретаемых за счет средств семейного капитала жилых помещений (в т.ч. квартиры в многоквартирном доме), доли (долей) в праве собственности на него.

Следует отметить, что данные нормы направлены на установление единого подхода с условиями предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

На получение образования

С 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на получение образования возможно не только в государственных учреждениях образования, но и в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси. К ним относятся, например, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Международный университет «МИТСО».

На получение платных медицинских услуг

Указом №389 дополнена возможность досрочного использования средств семейного капитала на предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий (вместо тех, которые предусмотрены бесплатно согласно Республиканскому формуляру медицинских изделий) при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии (ранее в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии). Досрочно использовать средства семейного капитала на получение платных медицинских услуг возможно в любом учреждении здравоохранения, в т.ч. частном (при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК) государственной организации здравоохранения о нуждаемости в таких услугах).

На приобретение товаров, предназначенных для социальной реабилитации

и интеграции инвалидов в общество

Указом вводится новое направление досрочного использования средств семейного капитала на приобретение для членов семьи, являющихся инвалидами, детьми-инвалидами с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции их в общество (тактильные дисплеи и принтеры Брайля, устройства для подъема людей, функциональные кровати). Перечень этих товаров определен Указом №389.

Внесены изменения в порядок назначения семейного капитала при усыновлении (удочерении) детей. Так, с 1 января 2022 года при усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей супруги (супруга) право на назначение семейного капитала не предоставляется, поскольку семейный капитал, как государственная поддержка, предусмотрен при усыновлении (удочерении) детей-сирот.

За назначением семейного капитала нужно обратиться в местные исполнительные органы власти, причем подать необходимые документы нужно успеть в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если по каким-то уважительным причинам родители не успели сделать это вовремя, то местные органы власти могут продлить этот срок. Прием документов для назначения и досрочного распоряжения средствами семейного капитала осуществляет служба «Одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, тел. 7-28-34).

За консультацией по вопросам назначения и распоряжения средствами семейного капитала следует обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2,

тел.: 7-31-22, 7-75-49.

Светлана МЕДВЕДЕВА