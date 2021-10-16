Посевная нынешней осенью из-за непогоды затянулась. Поэтому аграрии трудились ускоренными темпами, но при этом соблюдая все необходимые технологии, чтобы качество сева не пострадало. Земледельцы трудились засучив рукава, работали не только весь световой день, но и после захода солнца. «Авангард» побывал в КСУП «Кривск»

и побеседовал с теми, кто закладывал основу будущего урожая.

Минувший год показал, что озимые дают куда лучший урожай, чем яровые в условиях засушливого лета. Поэтому неслучайно хозяйства к осени увеличили площади под озимый сев. Дождливый и холодный сентябрь поставил планы аграриев под угрозу. Тем не менее, с первостепенной задачей сельхозпредприятия района успешно справились. Всего этого удалось достичь, прежде всего, благодаря четкой и слаженной работе.

По информации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома озимый сев в районе завершен. В хозяйствах ведутся работы по уборке кукурузы на силос и на зерно, а также поднятие зяби.

Так, в КСУП «Кривск» были мобилизовали все силы: в поле вышли не только опытные механизаторы, но и другие специалисты сельхозпредприятия.

Молодость

не означает отсутствие опыта

Например, главный инженер Александр Белбухов вместе с бригадиром строительной бригады Александром Радионовым был задействован в подготовке почвы под сев.

– Мы понимаем, какая важная задача стоит перед нами. Безусловно, существенные коррективы в посевную кампанию внесли погодные условия, но и пандемия немного вывела нас из строя. Некоторые механизаторы были вынуждены уйти на больничный. Но, сами понимаете, поле ждать не будет, поэтому мы, специалисты хозяйства, активно включились в работу и сели за руль сельхозтехники, – рассказывает Александр Белбухов. – С утра я выполнял свои основные обязанности главного инженера и следил за тем, чтобы вся техника была исправна и своевременно приступила к работе, а во второй половине дня пересаживался в кабину энергонасыщенного «Беларус 3022» и занимался подготовкой почвы под сев. Таким образом нам удалось работать без простоев и наверстать упущенное время. Мы понимаем всю серьезность ситуации, поэтому на трудности не жалуемся. Надо – значит надо! К тому же, наши старания не останутся незамеченными: за счет увеличения выработки за день и заработная плата будет выше.

В хозяйство молодой специалист Александр Белбухов пришел в мае этого года. Потомственный аграрий связать свою жизнь с техникой решил еще в детстве. Освоил профессию инженера в Горецкой сельхозакадемии.

– Так как я учился по целевому направлению от управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, то после окончания ВУЗа вернулся в родной район. Шестой месяц я работаю главным инженером в КСУП «Кривск» и уже успел освоиться на новом месте. Тем более, что в сельскохозяйственной отрасли времени на раскачку нет. За одним сельскохозяйственным циклом следует другой. И так круглый год. Довелось принять непосредственное участие и в весеннем севе, где также был задействован на подготовке почвы. В целом, своим первым рабочим местом я вполне доволен. Приняли меня здесь хорошо. С коллективом общий язык нашел довольно быстро, ведь с техникой я всегда был на «ты», что в моей профессии весьма важно. О всех малейших нюансах работы механизаторов знаю не понаслышке, а изнутри, так как через мои руки прошла уже не одна машина, поэтому спорных ситуаций у нас не бывает. В моем случае молодость не означает отсутствие опыта, – делится Александр.

И хоть работа сейчас стоит на переднем плане и отнимает много времени, Александр Белбухов старается находить время и для занятий спортом. К слову, наш герой – мастер спорта по пауэрлифтингу. И про страсть к автомобилям не забывает: случись какая поломка с личным авто, все друзья и знакомые обращаются к нему за помощью. Но самое главное для него – это семья, дом. В родных Дуравичах его возвращения с работы ждет супруга Ольга, с которой они скоро переедут в благоустроенный дом, выделенный молодой семье хозяйством. А там уже на свет появится их первенец.

Александр

Радионов –

работник универсальный

В последнее время бригадира строительной бригады Александра Радионова все чаще можно было увидеть за рулем Кировца, нежели на строительном участке. И тому есть объяснение – хорошие рабочие руки сейчас в хозяйстве на вес золота. К тому же, Александр Александрович работник универсальный, в случае надобности и за трактор сядет, и любую другую работу выполнит. Ведь в сельском хозяйстве он трудится 27 лет.

– С сельскохозяйственной отраслью связана практически вся моя жизнь, – делится Александр Александрович. – В хозяйство пришел работать сразу после окончания школы. Сначала был животноводом, потом долгое врем трудился механизатором и водителем. Теперь по роду деятельности в основном занят строительными и ремонтными работами, но при необходимости всегда сажусь за руль трактора. Вот и в нынешнюю осеннюю посевную кампанию на протяжении двух недель был задействован на подготовке почвы под сев. Признаюсь, хоть в сельском хозяйстве я давно не новичок, но всегда с особым трепетом и волнением приступаю к полевым работам, ведь понимаю всю важность этой миссии. Это только кажется, что прицепил к трактору плуг или диски и знай себе едь по полю. На самом же деле и здесь есть свои нюансы.

О том, что сегодня наш герой работает бригадиром строительной бригады, он нисколько не жалеет. Его помощь хозяйству и в этой ипостаси весьма необходима. Починить в сарае крышу, отремонтировать забор, произвести ремонтные работы в жилфонде, находящемся на балансе сельхозпредприятия, навести порядок на прилегающих и подведомственных территориях, заготовить дрова к отопительному сезону – это и многое другое входит в обязанности работников строительной бригады.

Кстати, Александр Радионов везде старается быть рачительным хозяином: и на работе, и дома. На строительном участке чистота и порядок, все материалы упорядочены, у каждого инструмента свое место. А видели бы вы, в каком виде содержится его подворье. Вот у кого действительно нужно порядку поучится. К тому же, почти все там сделано руками хозяина. Качели для внученьки Миланы, деревянные скамейки и стулья для членов семьи. Ко всему этому приложились умелые руки нашего героя. Оказывается, он еще и печник отличный. Одним словом, работник универсальный. Как показывает практика, именно на таких трудолюбивых и добросовестных людях и держится сельское хозяйство.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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