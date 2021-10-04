Далеко не все наниматели арендного жилья осознают, что за неуплату коммунальных услуг они могут быть выселены на улицу. Как часто дело по злостным неплательщикам доходит до выселения, как проходит этот процесс и кто чаще всего попадает в группу нарушителей, рассказывает начальник отдела юридической и кадровой работы КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Алина Садовникова:

– За задолженность по жилищно-коммунальным услугам в Беларуси Жилищным кодексом предусмотрена мера воздействия вплоть до выселения из жилья. Это касается как нанимателей общежитий, социального и арендного жилья, так и тех, кто является собственником уже приватизированных квартир. К примеру, в сентябре текущего года уже выселены из арендного жилья по улице Совхозной два человека, а до конца года планируется выселить еще 9, если они, конечно, не погасят задолженность.

Неплательщики – настоящая головная боль и коммунальных служб, и судебных исполнителей. Но взыскать задолженность удается далеко не всегда, ведь основная масса нарушителей – так называемые асоциальные граждане: те, кто злоупотребляет спиртным, нигде не работает, находится в местах лишения свободы или розыске и т.д. В ряды выселенцев часто попадают горожане, которые не успели приватизировать свои квартиры до установленного срока – 1 июля 2016 года. Сейчас эти квартиры получили статус арендного жилья, за которое теперь тоже нужно платить.

Сразу отмечу, что цели выселить как можно больше неплательщиков у нас нет. Выселение – самая крайняя мера. Важнее взыскать с них задолженность, добиться оплаты платежей. Многие жители, оказавшись одной ногой на улице, сами стараются выйти из этой ситуации, чтобы не довести дело до суда. Ведь меры действительно жесткие. Например, в отношении арендного жилья хватает шести месяцев, чтобы готовить материал на выселение. Поэтому тем, кому предоставлено арендное жилье, стоит быть более ответственными и не забывать, что наказание за неуплату для них строже, чем для других горожан.

Когда после всех напоминаний и увещеваний владелец неприватизированного жилья в течение шести месяцев не вносит плату за коммунальные услуги, отправляем ему уведомление и, если в течение месяца он не платит по счетам, готовим документы в суд на выселение. Невостребованного арендного жилья у нас не бывает. Стоимость ежемесячной аренды вместе с коммунальными платежами в таких квартирах варьируется от 60 до 200 рублей, что значительно меньше стоимости частного съемного жилья. Однако при этом сталкиваться с недобросовестными арендаторами все равно приходится постоянно.

С социальным жильем немного другой расклад, однако выселение неплательщиков в этом случае также возможно. В данных ситуациях организовано сотрудничество с городской комиссией по делам несовершеннолетних, подключены к работе социальные педагоги, школы. Изучаются условия, в которых проживают дети. После этого может быть принято решение о направлении их в интернат, а неплательщика ожидает переселение в меньшую по площади квартиру. Например, вместо трехкомнатной – в однокомнатную или в дом в деревне.

В приватизированном жилфонде предупреждение вручается после образования шестимесячной задолженности. Далее предоставляется месяц на то, чтобы человек мог решить свои проблемы и оплатить услуги. Если реакции нет, подается иск в суд. И если в процессе рассмотрения судом искового заявления должник не вносит плату, выносят решение о понуждении к отчуждению. Дается целый год для того, чтобы собственник самостоятельно продал свою квартиру и погасил задолженность либо сделал это из других источников. После истечения года со дня вступления в силу решения суда подается еще одно исковое заявление о принудительной продаже жилого помещения, то есть суд обязует собственника продать свое жилье и переехать в более дешевое, а разницей в цене погасить задолженность за коммунальные платежи.

В некоторых случаях коммунальные службы готовы оказать неплательщикам помощь в трудоустройстве, чтобы они могли рассчитаться с долгами и не оказаться на улице. Но практика показывает, что злостные неплательщики оказываются еще и тунеядцами, игнорирующими все предложения поправить свое материальное положение.

Платить за коммунальные услуги или нет – вопрос не риторический. Это обязанность каждого гражданина, проживающего в государственном или собственном жилье.

Ирина ГАЛИЦКАЯ