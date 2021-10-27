Какие вопросы поднимались 27 октября в ходе приема граждан руководством района

Сегодня глава района Анатолий Гапоник провел прием граждан: в первой половине дня – в райисполкоме, во второй – в Широковском сельисполкоме. Проблемы жителей Широковского сельсовета также выслушали заместители председателя Дмитрий Шпиганович и Людмила Кураликова, а также начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова.

Всего в ходе приемов было озвучено более десятка различных по тематике и масштабу вопросов: от работы выездной почты в Бацуни, выделения земли, ремонта жилья до дальнейшего использования старого андреевского свинокомплекса. Многодетная мама из Кривска жаловалась на отсутствие воды, а пенсионерка из Широкого – на качество дорожного покрытия между Михалевкой и Александровкой. Из деревни Александровка поступил сигнал по поводу качества хлеба в автолавке.