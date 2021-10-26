С наступлением холодов участились случаи возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила эксплуатации отопительных печей:

  • не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям;
  • участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых печей должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается;
  • при эксплуатации отопительных печей не допускается применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
  • осуществлять топку разрешается только с закрытыми дверцами;
  • не разрешается осуществлять топку без присмотра;
  • запрещено использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности;
  • дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год;
  • при эксплуатации печей не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;
  • нельзя допускать их перекаливание;
  • запрещается размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;
  • осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, запрещено;
  • печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены;
  • ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов);
  • зола, угли и шлак, удаленные из топливника печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Помните! Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать пожара в доме и сохранить свое имущество.

Буда-Кошелевский РОЧС