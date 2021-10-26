С наступлением холодов участились случаи возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила эксплуатации отопительных печей:

не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям;

участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых печей должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается;

при эксплуатации отопительных печей не допускается применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

осуществлять топку разрешается только с закрытыми дверцами;

не разрешается осуществлять топку без присмотра;

запрещено использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности;

дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год;

при эксплуатации печей не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

нельзя допускать их перекаливание;

запрещается размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, запрещено;

печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены;

ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов);

зола, угли и шлак, удаленные из топливника печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Помните! Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать пожара в доме и сохранить свое имущество.

Буда-Кошелевский РОЧС