С наступлением холодов участились случаи возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила эксплуатации отопительных печей:
- не допускается эксплуатация печей, конструкция которых не соответствует требованиям;
- участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых печей должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается;
- при эксплуатации отопительных печей не допускается применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- осуществлять топку разрешается только с закрытыми дверцами;
- не разрешается осуществлять топку без присмотра;
- запрещено использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности;
- дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердых, жидких видах топлива, печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год;
- при эксплуатации печей не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;
- нельзя допускать их перекаливание;
- запрещается размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;
- осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, запрещено;
- печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин, а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены;
- ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов);
- зола, угли и шлак, удаленные из топливника печи, должны быть пролиты водой до их полного затухания.
Помните! Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать пожара в доме и сохранить свое имущество.
Буда-Кошелевский РОЧС