Отдел внутренних дел райисполкома приглашает выпускников учебных заведений принять участие в конкурсном отборе для поступления в учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Для того, чтобы стать курсантом Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь или Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь, необходимо обратиться в ОВД райисполкома с заявлением до 15 апреля 2022 года, сдать вступительные испытания в форме централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку и обществоведению.

В случае зачисления на дневную форму обучения в учреждения образования системы МВД, на весь период обучения предоставляется полное государственное обеспечение (бесплатные проживание в общежитии, форменное обмундирование и трехразовое питание, медобслуживание, а также повышенное денежное довольствие, гарантированное трудоустройство по окончании обучения). По окончании обучения присваивается звание «лейтенант милиции» и выдается диплом по специальности «Правоведение».

Подробную информацию о порядке поступления можно получить в ОВД райисполкома, расположенного по адресу: ул. Пионерская, д.2 или по телефону: 2-13-56.

Подготовила Ольга ЧЕРНЯКОВА