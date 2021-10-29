По всей стране с 25 октября началась отправка новобранцев в армию. Не исключением является и наш район. По этому поводу сегодня в районном комиссариате для будущих солдат прошел День призывника.

Несмотря на то, что мероприятие прошло с учетом ряда ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, оно не утратило торжественности момента.

– Служба в Вооруженных Силах – одно из важнейших событий в жизни каждого молодого человека. Современная армия по праву славится своими, проверенными временем, традициями. Несомненно, воинский коллектив закаляет и делает из юношей настоящих мужчин, а армейский опыт, смекалка и полученные навыки помогают и на гражданке справляться со многими проблемами и трудностями. Уверен, что вы будете достойно нести воинскую службу и гордо нести почетное звание – защитник Отечества, – обратился к призывникам военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв.

Напутственные слова будущим солдатам направил председатель РО ОО «Белорусский союз офицеров» майор запаса Сергей Маслов, который рассказал о своей службе в Вооруженных Силах. Он отметил, что дух патриотизма должен быть присущ каждому солдату, а любовь к Родине проявляться не только на словах, но и на деле.

Важной частью Дня призывника стала отработка практических навыков будущих защитников Отечества в разборке и сборке автомата АК-74 на время. Следует отметить, что молодые люди с этой задачей справились достойно. Лучшим были вручены мобильные телефоны от районного комитета «БРСМ». А чтобы будущие солдаты смогли поддерживать связь с родными и близкими, всем подарили сим-карты.

Всего за время осеннего призыва-2021 в белорусскую армию планируется направить около 10 тысяч солдат, на службу в резерве – около 200 человек.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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