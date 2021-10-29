Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с работниками нового производства Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» назвал его уникальным предприятием, передает корреспондент БЕЛТА.

«Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Наверное, это в какой-то степени для нас наука. Мы здесь многое познали: как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что новое производство картона в Добруше открывает новые перспективы не только для самого города, но и для страны в целом, ведь свое развитие получат и предприятия в других регионах.

На фабрике планируют закупить дополнительное оборудование для работы с листовым картоном. «Оказывается, на рынке спрос хороший. Мы договорились, что в ближайшее время вы сами закупите (мы вам поможем) эти машины и будете углубляться», — сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что с выходом на проектную мощность предприятие будет показывать хорошие результаты, а это, соответственно, отразится на зарплатах сотрудников. «Все в ваших руках. Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать», — подытожил глава государства.

Президент также заметил, что государство очень многое сделало для создания нового производства на Добрушской бумажной фабрике и это стоило немалых денег. Александр Лукашенко рассчитывает, что сотрудники предприятия будут ценить это. «Вы мне должны только одно: сохраните это предприятие и живите дружно», — сказал белорусский лидер.