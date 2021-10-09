То, что передвижные почтовые отделения доказали эффективность своей работы и нужны людям, показало время. «Отделения связи на колесах» не только расширили географию обслуживания, но и оказывают полный спектр предоставляемых услуг. Сегодня почтовый автомобиль появился и в тех деревнях, где ранее стационарной почты не было вовсе. О работе передвижек «Авангарду» рассказали в районном участке почтовой связи.

– 5 передвижных отделений и 1 мотодоставка ежедневно, со вторника по субботу, отправляются по своим маршрутам, – поделилась с нами начальник Буда-Кошелевского участка почтовой связи Татьяна Зятикова. – Доставить корреспонденцию до стационарных отделений почтовой связи и обслужить те населенные пункты, где нет стационарных отделений – основная функция передвижной почты. Впрочем, как готовятся к выходу на маршрут передвижные отделения, вы можете увидеть сами.

Рабочий день только начался, а во дворе районного участка царят оживление и рабочая обстановка: передвижные отделения готовятся к выезду. В ряд выстроились новенькие газели. К слову, автомобильный парк только за последние два года обновился тремя новыми автомобилями. Каждый оборудован специальным компьютерным оборудованием, печатным устройством, модемом, электронными весами, считывателем банковских платежных карт – словом, всем необходимым для работы. А приобрести или заказать на передвижной почте можно различные товары – от газет до продукции бытовой химии и даже велосипедов. Также можно заплатить за коммунальные услуги, кредиты и мобильную связь, отправить перевод, письмо или посылку, оформить подписку и страховку. Кстати, с 1 октября это можно сделать и с помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) или «Мобильного почтальона». Все почтальоны района, в том числе и передвижных отделений, теперь имеют на вооружении таких помощников.

О принципе работы нового устройства с удовольствием рассказала почтальон по сопровождению и обмену поч-ты мотодоставки Юлия Михалкина. Основные плюсы гаджета: мобильность, компактность, полная автоматизация платежей. Работает он от аккумуляторной батареи, заряжается как мобильный телефон или планшет. Внутри аппарата есть чековая лента для выдачи квитанции, а также установлен считыватель штрих-кодов. Словом, заполнение квитанций осталось в прошлом, а значительная экономия времени на маршруте только на руку работникам мотодоставки. Ведь в течение дня она объезжает 50 самых маленьких населенных пунктов района, где нет стационарной почты. Порядка 200 км – такое расстояние приходится преодолевать ежедневно.

Пока беседуем с Юлией, передвижные отделения отправляются на свои маршруты. У каждого свой путь и утвержденный график. Жители уже знают, что почта обязательно приедет к заданному времени. На каждой точке маршрута у передвижки своя отдельная функция: это и обмен почтовой корреспонденцией, и обслуживание населения, и доставка почты. Преодолев круг, к 16.00 возвращаются в Буда-Кошелево, чтобы вовремя доставить письма и посылки, предназначенные для жителей райцентра и других регионов.

Работа ответственная, хлопотная, но интересная. Так что случайных людей здесь не бывает. Работая в тандеме, начальник отделения и водитель уже с полуслова понимают друг друга. Среди опытных работников отметили коллектив почтового отделения связи №5 – начальника Наталью Чернякову и водителя Виктора Журова. Виктор Ильич, например, знает на своем маршруте всех пенсионеров, кто какие газеты выписывает. Не отстает от них и молодежь. Передвижное поч-товое отделение связи №2 в составе начальника Татьяны Мартюченко и водителя Максима Зятикова с нетерпением ждут жители Кошелевского и Липиничского сельсоветов.

– В профессиональный праздник хочется поблагодарить за преданность выбранному делу всех работников участка почтовой связи, – отметила Татьяна Зятикова. – Многие из них и сегодня на рабочих местах: несут жителям свежие газеты и добрые вести. От всей души желаем коллегам, ветеранам почтовой службы и их семьям крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ольги Черняковой