COVID-19 не отступает. Четвертая волна коронавируса набирает обороты. В стране отмечен новый виток эпидподъема и, следовательно, рост числа заболевших. Единственным проверенным и надежным способом сдержать распространение заболеваемости была и остается вакцинация. Для тех, кто еще сомневается делать прививку или нет, «Авангард» собрал истории наших земляков, которые о коронавирусе знают не понаслышке.

Любовь МИЩЕНКО, начальник участка благоустройства КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»:

– Переболеть COVID-19 мне «посчастливилось» еще в первую волну. В начале мая прошлого года почувствовала недомогание и усталость. Но больше всего беспокоили сильные головные боли, из-за которых пришлось обратиться за помощью к медикам. К этим симптомам добавилась и небольшая температура. В поликлинике меня отправили на снимок, который показал двустороннее воспаление легких. Меня сразу же госпитализировали и оперативно приступили к лечению.

Первые дни на больничной койке вспоминаю с ужасом, так как чувствовала себя очень плохо. Казалось, что не хватает воздуха и нечем дышать. Эти ощущения сложно передать словами, но, поверьте, никому бы этого не пожелала и уж тем более не захотела бы вновь их испытать. Еще больше пугало то, что одна из соседок по палате в тяжелом состоянии была отправлена в Гомель. К счастью, мое лечение прошло успешно, и через две недели меня выписали домой. Но не стоит думать, что болезнь прошла для меня бесследно. Последующие полгода я в полной мере ощутила на себе последствия и коварство коронавируса. На протяжении всего этого времени у меня оставались серьезные проблемы с дыханием, пока в октябре прошлого года не прошла оздоровление и реабилитацию в санатории. Когда появилась возможность провакцинироваться, долго раздумывать не стала и сделала прививку вакциной «Спутник V». Считаю, что это спасло меня от повторной болезни. Когда летом в очередной раз у меня стали появляться первые симптомы заболевания, болезнь дальше не прогрессировала. Как говорится, удалось отделаться легким испугом.

Хотелось бы сказать большое спасибо нашим медикам, которые делают все возможное, чтобы сдержать распространение инфекции, и оказывают всю необходимую помощь заболевшим. Всем знакомым советую пройти вакцинацию, ведь на своем примере знаю, насколько коварным может быть этот вирус.

Александр ХВЕСЬКО, врач общей практики центральной районной больницы:

– С коронавирусной инфекцией столкнулся, как только в районе начали появляться первые заболевшие. Сначала нам, медикам, вести борьбу с COVID-19 было нелегко, ведь сразу даже не было в достаточном количестве необходимых средств индивидуальной защиты. Неслучайно в то время среди заболевших было много и медицинских работников. Мне приходилось вести прием не только в поликлинике, но и работать в «красной зоне». Естественно, что все это не могло пройти бесследно. У меня развилась серьезная пневмония, которую перенес довольно тяжело.

Как человек, имеющий непосредственное отношение к медицине, я понимаю, насколько важно пройти вакцинацию, поэтому прививку сделал одним из первых. К слову, на протяжении многих лет прививаюсь от гриппа. Отмечу, что последние 9 лет им не болел. Тем, кто еще думает прививаться или нет, мой совет: делайте прививку обязательно. Только так вы сможете защитить себя и уберечь от заболевания своих близких. Поверьте, сейчас нет другого более действенного способа защитить себя от коронавируса. Сейчас, пожалуй, не найдется тех, у кого не болели ковидом родные или знакомые люди. Неужели их рассказы о времени, проведенном на больничной койке или, еще хуже, под аппаратом ИВЛ, могут хоть кого-то оставить равнодушным? Считаю, что мы должны следовать примеру тех стран, где вакцинация является обязательной: только так будет выработан коллективный иммунитет.

Кроме того, в очередной раз хочу развенчать расхожее заблуждение, якобы прививка исключает заражение и развитие ковида. Вакцинация способствует выработке антител, что в свою очередь помогает иммунитету быстрее справляться с болезнью, предотвращает серьезные осложнения и даже летальный исход. Как показывает практика, среди заболевших привитых не так уж и много. Если они и попадают в больницу, то заболевание проходит в более легкой форме или средней степени тяжести. У нас в отделении реанимации нет ни одного вакцинированного пациента. На мой взгляд, этот факт ярче любых примеров говорит о том, что пройти иммунизацию стоит, чтобы избежать тяжелого течения болезни. Ну и, конечно же, элементарными мерами защиты пренебрегать по-прежнему не стоит. Избегайте мест с большим скоплением людей, мойте руки с мылом, обрабатывайте их антисептиками, носите маски и перчатки. Помните: ваше здоровье – в ваших руках.

Елена СТЕПАНЕНКО, председатель райкома профсоюза работников АПК:

– О том, что переболела ковидом, узнала после того, как сделала экспресс-тест, который показал наличие в крови антител. До этого была высокая температура и недомогание, появился и кашель. В это время я находилась на больничном с бронхитом. Заболевание протекало в средней степени тяжести. Поэтому, узнав на собственном опыте все «прелести» и коварство коронавируса, решила предпринять все необходимые меры предосторожности и защитить себя и своих близких. Мое отношение к вакцинации однозначное – прививку делать надо. В начале сентября я ввела первый компонент вакцины. Для себя решила, что выберу вакцину китайского производства. Как и ожидала, никаких побочных реакций на введение компонента у меня не последовало. Сейчас ожидаю, когда придет время второй прививки.

По роду деятельности мне приходится ежедневно контактировать с большим количеством людей, что требует соблюдения определенных мер безопасности. Кроме того, как председатель профсоюзного комитета, я провожу мониторинги по наличию средств индивидуальной защиты на предприятиях АПК. Порой складывается впечатление, что наши люди расслабились, перестали соблюдать простые меры безопасности: масочный режим, дистанцирование. Поэтому мы проводим в трудовых коллективах профилактические беседы о необходимости и эффективности вакцинации, которая сегодня является самым действенным способом защиты.

Обращаюсь ко всем тем, кто верит каким-то страшилкам из Интернета: верьте официальным источникам информации, слушайте своих знакомых, которые переболели. Поверьте, тот, кто столкнулся с коронавирусом, второй раз пережить то же самое уж точно не захочет. Сегодня мы должны сделать правильный выбор и вакцинироваться, тем более что вирус с каждой волной мутирует и становится более агрессивным, а лекарства против ковида по-прежнему нет.

В связи с увеличением количества обращающихся за медицинской помощью с симптомами ОРИ и для улучшения качества и доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе с 24 сентября в «красной зоне» прием осуществляют уже три врача общей практики, а с 4 октября прием пациентов будет вестись четырьмя врачами в две смены (с 8.00 до 14.00 и с 14.00 до 17.00). Причем, как отметил главный врач ЦРБ Станислав Крылатов, все обратившиеся за медицинской помощью могут быть уверены в том, что в случае большого наплыва пациентов врач общей практики их осмотрит, даже несмотря на то, что время приема подойдет к концу.

– Заболеваемость с каждым днем растет. Наплыв пациентов в поликлинику большой. Всего этого можно было бы избежать, если бы жители района проявили активность в вакцинации. Привиться может каждый желающий. На сегодня у нас в наличии две вакцины: российская «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V» и китайская «Vero Cell» от компании Sinopharm. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства либо записаться по тел. 7-22-10, – подчеркнул Станислав Евгеньевич.

Хочется верить, что слова наших сегодняшних героев не останутся неуслышанными. И те, кто еще сомневался, сделают свой выбор в пользу прививки. Давайте беречь себя и своих близких. Будьте здоровы!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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